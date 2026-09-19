TP.HCM mưa nắng thất thường, trẻ thường mắc những bệnh nào?

Thời tiết mưa nắng thất thường, độ ẩm cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa, da và truyền nhiễm ở trẻ. Phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu bất thường ở trẻ.

Thời tiết mưa nắng thất thường, độ ẩm cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa, truyền nhiễm và bệnh da ở trẻ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Những ngày qua, thời tiết tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ thay đổi thất thường, xen kẽ mưa và nắng, độ ẩm cao. Đây là thời điểm trẻ có thể dễ mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh ngoài da và một số bệnh truyền nhiễm.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Diệu Vinh, Phó khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết phụ huynh cần chú ý các biểu hiện bất thường ở trẻ, đặc biệt trong giai đoạn trẻ trở lại trường học.

Bên cạnh các bệnh hô hấp, nước mưa ứ đọng quanh nhà còn tạo môi trường cho muỗi phát triển, làm tăng nguy cơ sốt xuất huyết.

Trẻ có thể mắc những bệnh nào khi thời tiết thay đổi?

Theo bác sĩ Vinh, nhóm bệnh đáng lưu ý đầu tiên là các bệnh lây nhiễm qua muỗi và tiếp xúc. Trong đó, sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng, gây sốc, xuất huyết nội tạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bên cạnh đó, tay chân miệng cũng thường được ghi nhận ở trẻ trong thời gian đi học trở lại. Bệnh lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc, đặc biệt khi trẻ tiếp xúc với dịch tiết, phân hoặc đồ vật nhiễm virus. Một số trường hợp có thể xuất hiện biến chứng thần kinh, tim mạch, đặc biệt khi bệnh diễn tiến nặng.

Tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ, dễ lây lan khi trẻ tiếp xúc gần tại trường học, nhà trẻ. Ảnh: Duy Hiệu.

Với nhóm bệnh đường hô hấp, trẻ có thể mắc cảm cúm, viêm mũi họng, viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi. Trẻ đi mưa, bị lạnh hoặc tiếp xúc với người đang mắc bệnh có thể làm tăng nguy cơ nhiễm các tác nhân gây bệnh đường hô hấp. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý khi trẻ ho, sốt, khò khè hoặc có biểu hiện khó thở.

Thời tiết nóng ẩm cũng khiến thực phẩm dễ hư hỏng nếu bảo quản không đúng cách. Trẻ có thể bị tiêu chảy cấp hoặc ngộ độc thực phẩm do ăn phải thức ăn nhiễm vi khuẩn như Salmonella, E. coli, Campylobacter, gây nôn ói, tiêu chảy và mất nước.

Ngoài ra, mồ hôi và độ ẩm trên da kéo dài có thể khiến trẻ bị rôm sảy, viêm da, hăm tã hoặc nấm da.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Bác sĩ Vinh khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có một trong các dấu hiệu:

Lơ mơ, ngủ gà, khó đánh thức hoặc không tỉnh táo.

Co giật, có thể kèm sốt hoặc không.

Nôn ói liên tục, không thể ăn uống.

Không bú hoặc không uống được, trẻ quá mệt, lả đi.

Khát nhiều, có dấu hiệu mất nước.

Tình trạng bệnh nặng hơn hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường khác.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi trẻ lơ mơ, co giật, nôn ói liên tục, không bú hoặc uống được, khát nhiều hoặc tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn. Ảnh: Đinh Hà.

Đặc biệt, trẻ mắc các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm phổi hoặc tiêu chảy cần được theo dõi diễn tiến. Khi trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường về ý thức, hô hấp, khả năng ăn uống hoặc tình trạng bệnh xấu đi, cha mẹ không nên tiếp tục tự theo dõi tại nhà.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Diệu Vinh, để phòng bệnh, phụ huynh nên hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần dọn sạch các vật dụng có thể chứa nước quanh nhà, loại bỏ nơi muỗi sinh sản; cho trẻ mặc quần áo dài và ngủ màn, kể cả ban ngày.

Ngoài ra, thực phẩm cho trẻ cần được chế biến chín, bảo quản đúng cách và sử dụng nguồn nước sạch. Trẻ cũng cần được uống đủ nước và ăn đa dạng thực phẩm để bảo đảm dinh dưỡng.

Đặc biệt, sau khi trẻ đi mưa về, phụ huynh nên lau khô người, thay quần áo ướt và tránh để trẻ ngồi ngay trước luồng gió điều hòa. Việc giữ cơ thể khô thoáng, vệ sinh môi trường và theo dõi sớm các dấu hiệu bất thường giúp hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng.