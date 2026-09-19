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Sức khỏe Kiến thức y khoa

Tay chân miệng bắt đầu tăng tại phía Nam, nhiều trẻ phải thở máy

  • Thứ bảy, 19/9/2026 15:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù mới đầu mùa dịch, bệnh tay chân miệng tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam đã có dấu hiệu gia tăng. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, phải thở máy.

Bác sĩ Dư Tuấn Quy thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Đ.H.

Tại khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), khoảng 50 bệnh nhi tay chân miệng đang được điều trị nội trú mỗi ngày, trong đó 16 trẻ ở độ 2B, độ 3 trở lên và 6 trường hợp phải thở máy. Ngoài ra, đơn vị còn tiếp nhận khoảng 40 trẻ đến khám ngoại trú mỗi ngày.

Bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, cho biết trong hơn 2 tuần qua, khoa liên tục tiếp nhận trẻ mắc tay chân miệng đến khám và nhập viện. So với những năm trước, số trẻ nhập viện chưa tăng ồ ạt, nhưng năm nay ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng, phải điều trị tích cực.

Bệnh diễn tiến nhanh, không nên chủ quan bỏ qua cơ sở y tế gần nhà

Theo bác sĩ Quy, tay chân miệng có tốc độ diễn tiến nhanh, trẻ có thể chuyển từ nhẹ sang nặng trong thời gian ngắn. Mới đây, một bệnh nhi ở Sa Đéc, Đồng Tháp được gia đình phát hiện mắc tay chân miệng nhưng không đưa đến cơ sở y tế gần nhà mà chở thẳng lên TP.HCM.

Trên đường di chuyển, tình trạng trẻ đột ngột chuyển nặng. Khi đến Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi phải vào thẳng phòng cấp cứu và thở máy.

Bác sĩ Quy khuyến cáo khi trẻ mắc tay chân miệng, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, đánh giá mức độ bệnh trước khi quyết định chuyển tuyến trên. Các cơ sở y tế tuyến tỉnh hiện có đủ phác đồ điều trị, nhân viên y tế, cơ sở vật chất và thuốc để điều trị tay chân miệng. Việc thăm khám tại chỗ giúp bác sĩ kịp thời đánh giá và xác định trẻ có dấu hiệu chuyển nặng hay không.

Không phải tất cả trẻ mắc bệnh đều cần nhập viện. Một số trường hợp có thể điều trị tại nhà và tái khám ngoại trú theo hướng dẫn của bác sĩ, nhưng phụ huynh cần theo dõi sát vì bệnh diễn tiến nhanh.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh trở nặng

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra (chủ yếu là Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71 - EV71) thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh lây chủ yếu qua đường tiêu hóa khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng, nước bọt, dịch từ các bọng nước hoặc phân của trẻ bệnh.

Bệnh thường xuất hiện quanh năm, có xu hướng tăng theo hai đợt cao điểm trong năm tại Việt Nam. Triệu chứng điển hình gồm sốt, loét miệng, nổi bọng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông. Phần lớn ca bệnh diễn tiến nhẹ và tự khỏi sau 7-10 ngày, nhưng một số trường hợp có thể chuyển biến nặng, gây biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Ngoài các dấu hiệu thường được lưu ý như trẻ giật mình, sốt cao, bác sĩ Quy cho biết trong các ca bệnh nặng năm nay còn ghi nhận thêm biểu hiện da trẻ tái hơn - đặc biệt ở môi, tay chân. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh đang chuyển nặng. Nếu trẻ đột nhiên li bì hơn, gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

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Nguyễn Thuận

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