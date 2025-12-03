TP.HCM mưa lớn kéo dài, trời tối mù mịt

Mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở TP.HCM đầu giờ chiều hôm nay khiến bầu trời dần tối sầm lại, kèm theo tiếng sấm chớp rì rầm.

Mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở TP.HCM đầu giờ chiều hôm nay khiến bầu trời dần tối sầm lại, kèm theo tiếng sấm chớp rì rầm.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm 3/12, thời tiết TP.HCM chỉ hửng nắng gián đoạn. Sau 11 giờ, bầu trời phủ một màu xám, mưa rào lác đác vài nơi. Đến hơn 12 giờ, nhiều khu vực mưa lớn mù mịt, nước đổ xuống liên tục, kèm theo tiếng sấm chớp rì rầm.

Mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở TP.HCM khiến bầu trời dần tối sầm lại.

Mưa lớn trên đường Hàm Nghi, phường Bến Thành.

Khu vực quận trung tâm mưa lớn kéo dài từ đầu giờ chiều.

Đường vào nhiều con hẻm ở TP.HCM trở nên tối sầm vì mưa lớn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết trong 24 - 48 giờ tới có áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp đi vào vùng biển tỉnh Đăk Lăk - Khánh Hòa.

Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ và có xu hướng lấn Tây, nhiễu động gió Đông hoạt động yếu trên khu vực Nam Bộ. Trên các vùng biển Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần.

Từ 3 - 10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần; từ khoảng ngày 7 và 8-12 áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường lệch đông trở lại. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn tây sau hoạt động ổn định. Ngoài ra, từ khoảng ngày 7 và 9-12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Phiplippin có khả năng đi vào biển Đông và mạnh lên thành bão.

Thời tiết TP.HCM những ngày này chủ yếu có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Người dân được khuyến cáo đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo