TP.HCM lý giải nguyên nhân số doanh nghiệp giải thể tăng vọt

TP.HCM đang tập trung làm sạch dữ liệu doanh nghiệp nên số lượng doanh nghiệp giải thể ghi nhận tăng vọt, việc này không ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố.

Sáng nay (4/9), UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm; và nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9 trên địa bàn.

Theo thống kê của thành phố, trong 8 tháng đầu năm, trên địa bàn có 38.253 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Ngược lại, thành phố có 9.703 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng hơn 164%; 33.390 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng gần 8% và 13.582 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 3%.

Tại buổi họp, ông Phạm Bình An - Phó viện trưởng Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) - cho biết thông qua nhiều kênh khác nhau, cũng như tham vấn các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp để đưa ra đánh giá chung, Viện HIDS nhận thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn hiện gặp khó khăn về dòng vốn; chi phí logistics cao ảnh hưởng đến xuất khẩu và chi phí khác của doanh nghiệp; đồng thời, sức chống chịu và năng lực thích ứng còn hạn chế.

Bên cạnh đó, lãnh đạo HIDS cũng đã tiến hành rà soát, tìm hiểu nguyên nhân số lượng doanh nghiệp giải thể tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông An, năm nay, thành phố triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong kinh doanh. Trước đây, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động mà không có động thái gì trong vài năm; khi thực hiện thủ tục giải thể chính thức, doanh nghiệp mới rà soát lại toàn bộ hồ sơ, phát sinh thêm các quy trình, thủ tục, chi phí kỹ thuật liên quan cao.

Năm nay, ông An cho biết TP.HCM sẽ xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng. Do đó, khi việc xử lý các trường hợp trên được đẩy mạnh, số lượng doanh nghiệp giải thể cũng tăng đột biến.

“Qua đây, HIDS nhận định việc giải thể này mang tính kỹ thuật hơn là từ việc kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng lên nhưng không làm ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP.HCM”, ông An nhấn mạnh.

Tuy nhiên, lãnh đạo HIDS cũng kiến nghị TP.HCM có thể phải xem xét, rà soát, xem lại quy trình, thủ tục giải thể thực tế của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có nợ đọng, chưa hoàn thiện, nộp phạt do chậm nộp... cũng cần được hỗ trợ để giúp việc tăng tốc làm sạch hồ sơ giải thể tốt hơn.

Sáng 4/9, UBND TP.HCM tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng đầu năm; và nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9 trên địa bàn. Ảnh: UBND TP.HCM.

Tại cuộc họp, đại diện Thuế TP.HCM cũng cho hay trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp vì khó khăn, không còn nhu cầu kinh doanh hoặc một lý do khác nhưng không hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế, dẫn đến tình trạng kéo dài nhiều năm.

Hiện, ngành Thuế đang triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế để minh bạch môi trường kinh doanh, phân định rõ những đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh với những đơn vị làm ăn không đúng mục đích, không có mục tiêu kinh doanh rõ ràng, trong đó có trường hợp thành lập doanh nghiệp để buôn bán hóa đơn...

Đồng thời, ngành Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính để có những giải pháp căn cơ; trong đó có việc hỗ trợ những doanh nghiệp tồn đọng nhiều năm nhưng khi thực hiện giải thể phải chịu chi phí tuân thủ cao hơn bình thường.

"Số liệu doanh nghiệp giải thể ghi nhận tăng vọt không phải là vấn đề phát sinh do tình hình khó khăn khiến doanh nghiệp rút lui, mà đây là quá trình tồn đọng nhiều năm và đang được TP.HCM xử lý, làm sạch hồ sơ trong thời điểm này và sẽ xử lý dứt điểm trong năm nay", đại diện Thuế kết luận.