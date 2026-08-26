TP.HCM khen thưởng 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc trong quý II

70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc về TP.HCM được ghi nhận trong quý II/2026, với nhiều sản phẩm được đầu tư công phu, có tính phát hiện và sức lan tỏa.

Ông Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, phát biểu. Ảnh: Đức An.

Chiều 26/8, TP.HCM tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về thành phố trong quý II/2026. Đây là những tác phẩm được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về nội dung, cách thể hiện, tính sáng tạo và sức lan tỏa.

Qua 6 quý xét chọn, ngày càng có nhiều tác phẩm được các cơ quan báo chí đầu tư công phu, đa dạng về nội dung và hình thức, phản ánh sinh động những chuyển động của TP.HCM. Các tác phẩm tập trung vào nhiều vấn đề của đời sống, góp phần thông tin, tuyên truyền và lan tỏa những giá trị tích cực về thành phố.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM, đánh giá các cơ quan báo chí đã có nhiều sản phẩm tích cực, hay về TP.HCM, thể hiện sự đầu tư và tâm huyết của đội ngũ nhà báo, phóng viên. Hội đồng xét chọn tiếp tục làm việc với tinh thần khách quan, công tâm, thận trọng để lựa chọn những tác phẩm nổi bật trong quý II.

Đại diện Tri Thức - Znews (thứ ba từ phải sang) nhận Thư khen của Ban tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - Sở Văn hóa và Thể thao - Hội Nhà báo TP.HCM. Ảnh: Trang Thư.

Trong số các tác phẩm được ghi nhận có tuyến bài “50 năm TP.HCM đổi thay qua 100 tư liệu ảnh” của Tri Thức - Znews, thuộc thể loại Diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn, do tác giả Đức An và Thúy Hạnh thực hiện.

Theo kế hoạch, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục gửi tác phẩm tham dự xét chọn quý III/2026 trong thời gian từ ngày 20 đến 30/9.