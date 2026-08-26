Chuỗi hoạt động mừng Quốc khánh tại Đường sách TP.HCM

Từ 26/8 đến 6/9, Đường sách TP.HCM tổ chức trưng bày sách, hội sách và Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm với nhiều hoạt động dành cho bạn đọc.

Đường sách TP.HCM tổ chức hội sách, trưng bày các tác phẩm về Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa: Linh Huỳnh.

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đường sách TP.HCM tổ chức không gian trưng bày “Dấu ấn lịch sử qua những trang sách” từ ngày 26/8 đến 3/9. Các đầu sách tập trung vào lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại khu vực trưng bày, nhiều đầu sách tập trung vào Cách mạng tháng Tám và Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu đến bạn đọc, như Cách mạng tháng Tám năm 1945, Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Một chặng đường lịch sử, Dấu ấn Cách mạng tháng Tám năm 1945, Những bài học của Cách mạng tháng Tám, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bác Hồ với nhân dân - Những chuyện kể, Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời...

Qua những trang sách, bạn đọc có dịp tìm hiểu các dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cùng cuộc đời, tư tưởng và những giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Song song không gian trưng bày, Hội sách chào mừng Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Đường sách TP.HCM với các chương trình ưu đãi và hoạt động dành cho bạn đọc.

Các đầu sách tập trung vào lịch sử, Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đường sách TP.HCM.

Từ 4-6/9, Đường sách TP.HCM tiếp tục tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa Đêm lần 8 - “Mùa Thu Nước Việt”. Ngày hội gồm 5 không gian trải nghiệm: Trạm Thu, Văn Hiên, Hí Viên, Nếp Việt và Nguyệt Đài, với các hoạt động đọc sách, trò chơi dân gian, boardgame, thưởng thức thức quà mùa thu, sản phẩm thủ công và chương trình nghệ thuật.

Tại ngày hội, khách tham quan có thể nhận “Passport Thưởng Thu”, khám phá các tác phẩm của tác giả Việt Nam, tham gia hoạt động “Play to Learn Culture”, tìm hiểu sản phẩm mang chất liệu văn hóa Việt và thưởng thức các chương trình kể chuyện cộng đồng về Trung Thu truyền thống. Chuỗi hoạt động kéo dài từ 26/8 đến 6/9 tại Đường sách TP.HCM.