TP.HCM khen thưởng 33 tập thể, cá nhân đóng góp cho Đường sách Tết

17 tập thể và 16 cá nhân được UBND TP.HCM tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho Lễ hội Đường Sách Tết Bính Ngọ năm 2026.

Ông Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ.

Ngày 21/8, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm lĩnh vực xuất bản, UBND TP.HCM công bố quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ năm 2026.

Theo Quyết định số 5274/QĐ-UBND ngày 19/8, Chủ tịch UBND TP.HCM tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 16 cá nhân vì có thành tích xuất sắc, tham gia đóng góp tích cực cho lễ hội.

Trong số các tập thể được khen thưởng có Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở Ngoại vụ, Phòng Báo chí - Xuất bản thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, Nhà hát Kịch Thành phố, Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố và UBND phường Sài Gòn, Ban Khoa giáo - Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Các đơn vị trong lĩnh vực xuất bản, phát hành và truyền thông được nhận Bằng khen gồm Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại TP.HCM, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Tạp chí điện tử Tri thức - Znews, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Trẻ, Công ty Cổ phần SBooks, Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM (FAHASA), Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Quán Sách Mùa Thu và Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam.

Trong số 16 cá nhân được khen thưởng có ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi và bà Trần Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cùng một số cán bộ, nhân sự thuộc các đơn vị tham gia tổ chức lễ hội.