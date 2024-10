TP.HCM khả năng sắp mưa giông mạnh vào sáng sớm

Thời tiết khu vực TP.HCM trong 10 ngày tới (11-20/10) hầu hết nhiều mây, có mưa; khả năng có mưa diện rộng vào sáng sớm trong khoảng 15-18/10, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Ngày 11/10, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đưa ra dự báo, cảnh báo thời tiết tuần giữa tháng 10 tại TP.HCM (11-20/10).

Thời tiết TP.HCM khả năng có mưa diện rộng vào sáng sớm các ngày từ 15-18/10. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế.

Theo đó, nhận định về tình hình chung, Đài khí tượng cho biết, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, khoảng ngày 13 và 19-20/10 được tăng cường yếu trở lại. Rãnh áp thấp xích đạo có trục 6-9 độ vĩ Bắc suy yếu và mờ dần, khoảng 15-16/10, rãnh thấp có vị trí 7-10 vĩ độ Bắc có khả năng được thiết lập trở lại. Nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục duy trì hoạt động tốt và tác động tới thời tiết khu vực Nam Bộ.

Do vậy, thời tiết khu vực TP.HCM hầu hết ngày trong tuần nhiều mây, có mưa, mưa rào ở diện rải rác đến nhiều nơi với lượng mưa phổ biến mưa nhỏ, mưa vừa; một vài ngày có mưa to vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối.

Đài khí tượng lưu ý, khu vực khả năng có mưa diện rộng vào lúc sáng sớm trong khoảng từ 15-18/10; đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa giông.

Dự báo cụ thể những ngày tới, 11-14/10 và từ 19-20/10: Trời mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 3-4 trong hai ngày 11-12/10 sau chuyển gió đổi hướng cường độ yếu. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Từ ngày 15-18/10: Trời nhiều mây, có mưa diện rộng với khả năng có mưa vào lúc sáng sớm do tác động của nhiễu động gió đông tầng thấp kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo. Gió đổi hướng cường độ yếu đến trung bình. Nhiệt độ giảm nhẹ cao nhất 31-33 độ; thấp nhất 24-26 độ.

Trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình thấp hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng kỳ, dao động từ 27-28 độ; trong đó nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 32-34 độ.

Tổng lượng mưa tuần xấp xỉ đến cao hơn TBNN, với khoảng từ 80-130 mm.

Đài khí tượng cảnh báo, cần đề phòng khả năng xảy ra mưa với cường độ lớn vào lúc chiều tối có thể gây ngập cục bộ một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố trong khoảng từ giữa đến cuối tuần, và nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều và tối nay (11/10), khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Ngày mai (12/10), khu vực tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.