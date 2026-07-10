Sau vài ngày sốt nhẹ, nam sinh ở Đồng Tháp xuất hiện đau ngực, khó thở rồi nhanh chóng suy hô hấp, trụy tim mạch do viêm cơ tim tối cấp và thuyên tắc phổi nặng.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, em T.B.B.N. (15 tuổi, xã Gia Thuận, Đồng Tháp) chỉ xuất hiện các triệu chứng tưởng như cảm cúm thông thường như sốt nhẹ, ho khan. Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày, em bắt đầu đau ngực, khó thở, mệt nhiều và nôn ói.

Gia đình đưa em đến Bệnh viện Cai Lậy, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trong tình trạng suy hô hấp và trụy tim mạch. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán viêm cơ tim cấp và khẩn trương chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM trong đêm.

Theo PGS.TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, khi nhập khoa Cấp cứu lúc 23h40 ngày 4/6, bệnh nhi rơi vào tình trạng suy hô hấp rất nặng, tím tái toàn thân và trụy tim mạch.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu tiến hành hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc trợ tim để duy trì huyết áp, đồng thời hội chẩn với khoa Tim mạch trước khi chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhi không cải thiện, suy hô hấp nặng hơn kèm tim co bóp yếu gây trụy tim mạch và nguy cơ ngưng tim.

Trước tình huống nguy cấp, báo động đỏ toàn viện được kích hoạt ngay trong đêm. Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực nhanh chóng chuẩn bị và triển khai kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) để hỗ trợ hô hấp, huyết động cho bệnh nhi. Sau khoảng 20 phút chạy ECMO, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại.

Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ sau khi chạy ECMO, bệnh nhi xuất hiện tình trạng tăng đông gây huyết khối dẫn đến thuyên tắc động mạch phổi làm nặng thêm tình trạng suy hô hấp và trụy tim mạch, đe dọa tính mạng của bệnh nhi.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực chống độc tiến hành kỹ thuật ECMO cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Để cứu bệnh nhi, các bác sĩ vừa tối ưu hệ thống ECMO, kèm điều chỉnh thuốc vận mạch để đảm bảo hô hấp và tuần hoàn cho bệnh nhi. Bên cạnh đó, các bác sĩ vừa dùng kháng đông liều cao vừa tiến hành thay huyết tương và lọc máu liên tục để điều chỉnh tình trạng tăng đông.

Sau hơn 2 tuần duy trì ECMO cùng hàng loạt kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, chức năng tim, phổi và các cơ quan của bệnh nhi dần hồi phục. Bệnh nhi được cai ECMO với sự phối hợp của các bác sĩ phẫu thuật tim mạch và gây mê.

Sau đó, bệnh nhi được cai máy thở, tỉnh táo, chức năng hô hấp, tim mạch, huyết học và các cơ quan được phục hồi. Đến ngày 10/7, em được xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sĩ, kịp chuẩn bị bước vào năm học mới ở lớp 10.

Bác sĩ Phạm Văn Quang cho biết đây là một trong những trường hợp rất hiếm khi bệnh nhi đồng thời mắc viêm cơ tim tối cấp và thuyên tắc phổi nặng do tình trạng tăng đông. Sự kết hợp của hai bệnh lý khiến suy hô hấp và trụy tim mạch diễn tiến cực kỳ nhanh, nguy cơ không qua khỏi gần như 100% nếu không được can thiệp kịp thời.

Theo PGS Quang, thành công của ca bệnh là kết quả của sự phối hợp nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại như ECMO, thay huyết tương, lọc máu liên tục, thở máy cùng quá trình theo dõi, điều trị tích cực của nhiều chuyên khoa.