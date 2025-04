TP.HCM hạn chế nhiều tuyến đường phục vụ tổng duyệt Lễ kỷ niệm 30/4

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM vừa có thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông trên nhiều tuyến đường trung tâm vào ngày 18/4.

TP.HCM sẽ hạn chế lưu thông và cấm dừng, đỗ phương tiện nhiều tuyến đường để phục vụ tổng duyệt Lễ kỷ niệm 30/4. Ảnh minh họa: PV.

Nhiều tuyến đường bị hạn chế lưu thông và cấm dừng đỗ phương tiện

Theo thông báo, việc hạn chế và cấm lưu thông, dừng đỗ phương tiện được chia thành hai mốc thời gian trong ngày 18/4:

Từ 18h đến 20h: Hạn chế lưu thông và cấm dừng, đỗ phương tiện và từ 20h đến 1h sáng hôm sau (ngày 19/4): Cấm hoàn toàn lưu thông và cấm dừng, đỗ phương tiện.

Các khu vực chịu ảnh hưởng gồm:

Cầu Ba Son (hướng từ TP.Thủ Đức qua Quận 1, bắt đầu từ ngã ba đường D6 + R12); Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Hữu Cảnh); Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Nguyễn Đình Chiểu đến Lê Duẩn); Đường Tôn Đức Thắng (từ Lê Duẩn đến điểm quay đầu trước số 37 Tôn Đức Thắng);

Đường Mạc Đĩnh Chi (từ Trần Cao Vân đến Nguyễn Du); Đường Hai Bà Trưng (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng); Đường Phạm Ngọc Thạch (từ vòng xoay Hồ Con Rùa đến Nhà thờ Đức Bà); Đường Pasteur (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng); Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng); Đường Trương Định (từ Võ Văn Tần đến Lý Tự Trọng); Đường Nguyễn Du (từ Tôn Đức Thắng đến Cách Mạng Tháng Tám); Đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Cách Mạng Tháng Tám);

Các tuyến đường nội bộ nằm trong vòng giới hạn của khu vực như: Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm, Lê Quý Đôn, Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Hưu, Hàn Thuyên, Alexandre De Rhodes, Công xã Paris, Đặng Trần Côn, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Đồng Khởi…

Đối tượng áp dụng và các lưu ý cần thiết

Tất cả người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ đều phải tuân thủ việc phân luồng nói trên, ngoại trừ lực lượng và phương tiện phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông có phù hiệu, thẻ nhận dạng được cấp theo quy định.

Cơ quan chức năng cho phép cá nhân, tổ chức đi bộ về nhà ở của cá nhân, về khách sạn để lưu trú, cán bộ nhân viên đi làm việc cấp bách tại cơ quan, đơn vị được phép đi đúng tuyến đường đến nơi đã được chứng minh trong khu vực hạn chế lưu thông.

Các trường hợp nêu trên, người dân cần mang theo giấy tờ tuỳ thân để chứng minh (căn cước, hộ chiếu…) hoặc liên hệ Công an phường phụ trách khu vực nơi cư trú để được hỗ trợ phương án vào khu vực hạn chế an ninh theo hướng dẫn của lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự (đối với phương tiện không được phép đưa vào khu vực đã thiết lập công tác đảm bảo an ninh, do đó người dân cần chủ động sắp xếp chỗ để phương tiện trước khi lực lượng chức năng đã thiết lập hàng rào kiểm soát người và phương tiện).

Phòng CSGT đã đề nghị Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị cho phép xe mô tô, xe gắn máy được phép lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn theo các khung thời gian (từ 18h ngày 18/4 đến 1h ngày 19/4).

Phòng CSGT - Công an TP.HCM khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực, tuyến đường nêu trên cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, các lực lượng tham gia điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Căn cứ vào tình hình thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực này.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, hành khách, người dân sử dụng phương tiện cá nhân… có lộ trình, nhu cầu di chuyển qua các tuyến đường hạn chế lưu thông trên cần lưu ý để chủ động điều chỉnh thời gian, lộ trình di chuyển phù hợp. Ngoài ra, người dân đến xem các hoạt động Lễ kỷ niệm có thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, Metro (đến các ga Ba Son, Nhà hát Thành phố, Bến Thành…).

Theo Phòng CSGT - Công an TP.HCM, người dân có thể theo dõi Lễ kỷ niệm qua 20 màn hình LED được đặt tại 7 tuyến đường chính là: đường Lê Duẩn (6 màn hình), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (3 màn hình), Lê Lợi (3 màn hình), Nguyễn Huệ (hai màn hình), Đồng Khởi (hai màn hình), Điện Biên Phủ (hai màn hình) và Nguyễn Đình Chiểu (hai màn hình) hoặc xem trên sóng truyền hình, các nền tảng mạng xã hội...

