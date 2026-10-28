TP.HCM đứng trước yêu cầu mới

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết "hội tụ" là xu hướng của toàn cầu và với TP.HCM, đây cũng đang trở thành một yêu cầu của không gian phát triển mới.

Phát biểu khai mạc tại Phiên toàn thể cấp cao trong khuôn khổ AEF 2026 diễn ra sáng 28/10, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm 2025, AEF tại TP.HCM đã tạo một dấu ấn quan trọng với sự tham dự của hơn 1.800 đại biểu, gần 100 đoàn khách quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là một dấu mốc cho thấy thành phố đang ngày càng trở thành một không gian đối thoại, kết nối và hợp tác quốc tế.

Hội tụ trở thành yêu cầu mới

Theo ông Được, năm nay thành phố trở lại với một câu hỏi rộng lớn hơn: Khi những cực tăng trưởng mới đang hình thành, làm thế nào để các cực tăng trưởng ấy có thể kết nối với nhau, bổ trợ cho nhau và cùng nhau mở ra những không gian phát triển mới?

Chủ đề của diễn đàn năm nay cũng gợi mở cho thành phố cách nhìn về câu chuyện của sự "hội tụ".

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc tại Phiên toàn thể cấp cao trong khuôn khổ AEF 2026. Ảnh: BTC.

Nếu "hội tụ" là xu hướng của toàn cầu thì với TP.HCM, điều này cũng đang trở thành một yêu cầu của chính không gian phát triển mới.

Thành phố hôm nay đang đứng trước một không gian phát triển rộng lớn hơn, với sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại, dịch vụ, tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng khả năng liên kết với vùng Đông Nam Bộ, với cả nước, với khu vực Đông Nam Á và với các mạng lưới kinh tế toàn cầu.

Đây không đơn thuần là sự thay đổi về quy mô. Một không gian phát triển mới đòi hỏi một tư duy phát triển mới, một phương thức quản trị mới và những năng lực kết nối mới.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố hiểu rất rõ rằng không một đô thị nào có thể tự mình xây dựng tất cả những năng lực đó. Một trung tâm tài chính cần kết nối với các trung tâm tài chính khác, một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần kết nối với mạng lưới tri thức và doanh nghiệp toàn cầu, một trung tâm logistics cần nằm trong những hành lang thương mại và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.

Vì vậy, TP.HCM phát triển trong mối liên kết với các địa phương, các vùng kinh tế, các đô thị, các trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các đối tác quốc tế là yếu tố tất yếu và khách quan.

Đây cũng là những vấn đề thành phố mong muốn được lắng nghe và trao đổi cùng các đại biểu đến tham dự diễn đàn năm nay: Làm thế nào để các đô thị lớn có thể kết nối và bổ trợ cho nhau; làm thế nào để vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực và thị trường được kết nối hiệu quả hơn và làm thế nào để những kết nối đó tạo ra những cơ hội hợp tác mới cho Việt Nam.

"Chúng tôi xác định rằng một thành phố có tầm ảnh hưởng không chỉ là nơi tập trung các nguồn lực, mà còn phải là nơi các nguồn lực có thể gặp nhau, kết nối và cùng tạo ra giá trị mới", ông Được phát biểu.

Ngoài ra, thành phố cũng rất mong muốn được lắng nghe những định hướng và thông điệp của Thủ tướng.

Từ thực tiễn, thành phố hiện quan tâm đến việc các cực tăng trưởng, các đô thị và các trung tâm kinh tế có thể kết nối với nhau như thế nào để phát huy lợi thế bổ trợ, mở rộng không gian hợp tác và cùng tạo ra những giá trị mới. Đây cũng là vấn đề thành phố mong muốn được trao đổi sâu hơn với các đối tác tại diễn đàn năm nay.

Củng cố vai trò trung tâm tăng trưởng có tính kết nối cao

Phát biểu ngay sau đó, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhận định việc hợp tác với ban tổ chức diễn đàn này và triển khai một số hoạt động chung trong khuôn khổ sự kiện phản ánh niềm tin chung của WEF rằng những thách thức kinh tế cấp bách nhất hiện nay không thể được giải quyết chỉ bởi chính phủ, doanh nghiệp hay xã hội.

Những thách thức này đòi hỏi sự hợp tác, tầm nhìn chung và trên hết là sự sẵn sàng của quá trình chuyển hóa đối thoại thành hành động.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), phát biểu tại sự kiện sáng nay. Ảnh: BTC.

Theo ông Mergenthaler, thế giới đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi kinh tế sâu sắc. Bất ổn địa chính trị, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, những thay đổi trong hệ thống năng lượng và tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu.

Những thay đổi này đặt ra các thách thức có thể cảm nhận trên toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng cũng mở ra những cơ hội đáng kể, đặc biệt đối với những nền kinh tế có khả năng thích ứng, đổi mới và xây dựng các mối quan hệ đối tác mới.

Với những yếu tố định hình giai đoạn tăng trưởng toàn cầu tiếp theo, ông nhấn mạnh ba động lực đặc biệt phù hợp với nội dung thảo luận hôm nay.

Động lực thứ nhất là trí tuệ nhân tạo. Các hệ thống trí tuệ nhân tạo đang thúc đẩy những hình thức hội tụ công nghệ mới, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sâu sắc trong cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất, cách chính phủ cung cấp dịch vụ và cách con người làm việc.

Thách thức đặt ra là làm thế nào để chuyển những năng lực mới đầy ấn tượng này thành năng suất cao hơn, doanh nghiệp có sức cạnh tranh tốt hơn, việc làm chất lượng hơn và cuối cùng là những cải thiện thiết thực trong đời sống người dân.

Đại diện WEF nhìn nhận đây là vấn đề đặc biệt đáng lưu ý khi xét đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bên cạnh những doanh nghiệp quy mô lớn. Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn là trụ cột của nhiều nền kinh tế trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ông cũng nhắc đến động lực tăng trưởng liên quan đến ngành công nghiệp có khả năng chống chịu và phát triển bền vững. Trên toàn thế giới, các doanh nghiệp đang xem xét lại cách thức và địa điểm tổ chức sản xuất, đầu tư và vận hành.

Hiệu quả vẫn đóng vai trò quan trọng, nhưng khả năng chống chịu, thích ứng và tính bền vững ngày càng trở thành những yếu tố có vai trò tương đương đối với năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn, cơ sở hạ tầng thông minh hơn và phương thức sản xuất sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn đang tạo ra những cơ hội mới cho chuyển đổi công nghiệp.

Thách thức cũng như cơ hội nằm ở việc kết hợp những ưu tiên này, xây dựng các ngành công nghiệp không chỉ có trình độ công nghệ tiên tiến mà còn bền vững hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn và được chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Đối với một nền kinh tế sản xuất năng động như Việt Nam, sự hội tụ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Động lực thứ ba là kết nối. Tăng trưởng phụ thuộc vào khả năng kết nối ý tưởng, nguồn vốn, nhân tài và thị trường. Các thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy những kết nối này.

Ông phân tích đây là nơi các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển, nơi doanh nghiệp và doanh nhân gặp gỡ, đồng thời là nơi những cơ hội toàn cầu được chuyển hóa thành các hoạt động kinh tế tại địa phương.

"Chúng ta có thể thấy điều đó tại TP.HCM. Thành phố có vị thế thuận lợi để củng cố vai trò là một trong những trung tâm tăng trưởng có tính kết nối cao", ông nhấn mạnh.

Tinh thần khởi nghiệp năng động, năng lực công nghiệp và tầm nhìn quốc tế của thành phố tạo nền tảng vững chắc để kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư toàn cầu và đối tác công nghệ. Khi Việt Nam tiếp tục theo đuổi mục tiêu nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, những kết nối này sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận động lực trên không hoạt động riêng lẻ. Tiềm năng thực sự của chúng nằm ở cách chúng bổ trợ và củng cố lẫn nhau. Chính sự hội tụ này sẽ định hình thế hệ động lực tăng trưởng kinh tế tiếp theo.