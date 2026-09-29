TP.HCM dồn lực đưa ngành xuất bản, in, phát hành vươn ra thế giới

Chuỗi hoạt động thăm và làm việc lần này tiếp tục hiện thực hóa Kế hoạch do UBND TP.HCM ban hành ngày 22/9 về triển khai các chỉ thị phát triển ngành. Thành phố quyết tâm xây dựng ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa mạnh mẽ. Mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ đọc bình quân lên 7-8 bản sách mỗi người một năm, đưa TP.HCM trở thành trung tâm xuất bản hàng đầu khu vực.