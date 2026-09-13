Tân sinh viên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm ở TP.HCM tăng 70%

Khoa Thư viện và Xuất bản, Trường đại học Văn hóa TP.HCM, đón 155 tân sinh viên năm học mới, trong đó ngành Kinh doanh xuất bản phẩm có 102 sinh viên, tăng 70%.

TS Thái Thu Hoài, Phó trưởng khoa điều hành Khoa Thư viện và Xuất bản (Trường đại học Văn hóa TP.HCM), phát biểu tại buổi gặp mặt tân sinh viên.

Ngày 12/9, Khoa Thư viện và Xuất bản, Trường đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức chương trình chào mừng tân sinh viên năm học 2026-2027. Năm nay, khoa đón 155 tân sinh viên thuộc hai ngành Kinh doanh xuất bản phẩm (KDXBP) và Thông tin - Thư viện.

Trong đó, ngành Thông tin - Thư viện có 53 sinh viên, ngành KDXBP có 102 tân sinh viên, tăng đáng kể so với mức hơn 60 sinh viên KDXBP của năm trước. Mức tăng này cho thấy sức hút của lĩnh vực xuất bản trong bối cảnh ngành đứng trước nhiều thay đổi về mô hình vận hành, phương thức phân phối và nhu cầu tiếp cận nội dung của độc giả.

Phát biểu tại chương trình, TS Thái Thu Hoài, Phó trưởng khoa điều hành Khoa Thư viện và Xuất bản, cho biết khoa được hình thành trên cơ sở sáp nhập Khoa Xuất bản - Phát hành và Khoa Thông tin - Thư viện. Đây là những đơn vị có lịch sử gần 50 năm, gắn với quá trình đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực văn hóa, tri thức, thư viện, xuất bản và phát hành.

Theo TS Hoài, trong bối cảnh chuyển đổi số, hoạt động thông tin - thư viện đang vượt ra ngoài chức năng truyền thống là lưu giữ sách và tài liệu. Các thư viện ngày càng đảm nhận vai trò kết nối tri thức, hỗ trợ tiếp cận thông tin, phát triển văn hóa đọc và góp phần xây dựng xã hội học tập suốt đời. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với nhân lực ngành, không chỉ ở kiến thức nghiệp vụ mà còn ở năng lực công nghệ, xử lý dữ liệu và khả năng thích ứng với các phương thức cung cấp thông tin hiện đại.

Các đơn vị xuất bản, phát hành trao tặng 160 phần quà cho tân sinh viên trong buổi gặp mặt đầu năm.

Đối với lĩnh vực Kinh doanh xuất bản phẩm, sự thay đổi cũng diễn ra mạnh mẽ khi hoạt động xuất bản, phát hành phải thích ứng với công nghệ số, sự đa dạng của nền tảng phân phối và những chuyển biến trong thói quen tiếp nhận nội dung. Nhân lực ngành vì thế cần kết hợp kiến thức chuyên môn với tư duy kinh doanh, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với bối cảnh hội nhập.

“Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, ngành thông tin thư viện không chỉ đơn thuần là lưu giữ sách và tài liệu mà còn đóng vai trò kết nối tri thức, phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập suốt đời, ngành KDXBP cũng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đòi hỏi nguồn nhân lực vừa có kiến thức chuyên môn, vừa năng động, sáng tạo, thích ứng với công nghệ và những thay đổi của thời đại số và bối cảnh hội nhập”, TS Thái Thu Hoài nhận định.

Tại chương trình, Khoa Thư viện và Xuất bản tri ân các doanh nghiệp, câu lạc bộ và cựu sinh viên đã đồng hành với hoạt động đào tạo. Các đơn vị trong ngành chuẩn bị 160 phần quà dành tặng tân sinh viên, gồm sổ tay, sách và thẻ nghe sách nói.