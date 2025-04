TP.HCM đón bước chân đầu tiên của lực lượng diễu binh 30/4

Từ sáng sớm, các đại biểu và khách mời đã có mặt tại khu vực lễ đài để ổn định vị trí và thực hiện quy trình kiểm tra an ninh. Lực lượng chức năng đồng thời triển khai rà soát toàn bộ khán đài, thiết bị và khu vực xung quanh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại. Ảnh: Duy Hiệu.

Phần diễu binh được tổ chức trang nghiêm, khí thế, thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và tinh thần kỷ luật cao của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân và các lực lượng vũ trang. Tổng cộng có 36 khối tham gia diễu binh, đại diện cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Dân quân tự vệ và lực lượng vũ trang các địa phương.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.