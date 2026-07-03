TP.HCM đi vào thơ và lễ hội dành cho thiếu nhi

Từ những bài thơ trong trẻo đến các câu chuyện về lễ hội, nhiều tác giả chọn kể về TP.HCM theo cách gần gũi, góp phần nuôi dưỡng tình yêu thành phố cho độc giả nhỏ.

Những cuốn sách thiếu nhi về TP.HCM góp phần giúp độc giả nhỏ tuổi khám phá lịch sử, văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu với thành phố. Ảnh: Khương Nguyễn.

TP.HCM hiện lên trong mắt trẻ em có thể là chuyến metro đầu tiên, lễ hội Đường sách Tết, dòng sông Sài Gòn hay những con hẻm rợp bóng cây. Thay vì những bài học lịch sử khô khan, các tác giả đang lựa chọn kể về thành phố bằng thơ, tranh minh họa và những câu chuyện gần gũi, để tình yêu với nơi mình sống được nuôi dưỡng từ những điều bình dị.

Từ góc nhìn của một người có 17 năm gắn bó với TP.HCM, nhà thơ Hồ Huy Sơn đưa hơi thở của thành phố hiện đại vào thơ thiếu nhi. Trong khi đó, cuốn Khám phá lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu 15 lễ hội truyền thống và đương đại, giúp trẻ hiểu hơn về lịch sử, con người và bản sắc của vùng đất phương Nam.

Một thành phố lớn lên cùng trẻ em

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhà thơ Hồ Huy Sơn, tác giả tập thơ Thành phố bao điều lạ, cho rằng TP.HCM là nơi ghi dấu mốc son đặc biệt của dân tộc khi khép lại những năm tháng chiến tranh, mở ra kỷ nguyên hòa bình và thống nhất đất nước. Song, điều khiến anh gắn bó suốt 17 năm sinh sống và làm việc tại đây lại là sự phóng khoáng, hào sảng và bao dung của người thành phố.

"Là một người từ tỉnh lẻ đến sinh sống và làm việc, chính những phẩm chất này giúp tôi cảm thấy ấm lòng, an tâm sống và làm việc suốt 17 năm qua", anh nói.

Theo Hồ Huy Sơn, sự nghĩa tình của người Sài Gòn - TP.HCM không chỉ được cảm nhận bởi những người từng sống ở đây mà còn lan tỏa đến nhiều vùng miền khác. Anh nhớ có lần nhận được cuộc gọi từ một thầy giáo ở quê nhờ xin sách cho học sinh. Người thầy ấy chưa từng đặt chân đến TP.HCM nhưng vẫn tìm đến anh chỉ vì "nghe đồn người Sài Gòn rất hay".

Sách Thành phố bao điều lạ.

"Điều đó cho thấy tấm lòng thơm thảo của người Sài Gòn đã vang xa và có lẽ cũng trở thành một trong những nguồn cảm hứng bất tận cho người cầm bút", anh chia sẻ.

Với Hồ Huy Sơn, những điều bình dị ấy chính là vẻ đẹp đáng quý nhất của TP.HCM sau hơn nửa thế kỷ phát triển. Đó cũng là lý do anh chọn kể về thành phố bằng thơ dành cho thiếu nhi.

Trong Thành phố bao điều lạ, bên cạnh hình ảnh những chuyến metro, những góc phố quen hay nhịp sống của một đô thị hiện đại, tác giả còn đưa vào những câu chuyện về bình trà đá miễn phí, sự sẻ chia và lòng tốt của người Sài Gòn - TP.HCM. Theo anh, đây là những giá trị cần được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, để trẻ em không chỉ yêu thành phố vì những công trình mới mà còn bởi cách con người đối xử với nhau.

"Những vẻ đẹp của thành phố, từ cảnh sắc, con người đến những thăng trầm của lịch sử, văn hóa đều đã được khai thác trong hàng trăm năm qua. Mỗi người sẽ có tình cảm, câu chuyện và cách thể hiện riêng. Những tác phẩm ra đời sau sẽ tiếp tục khẳng định những vẻ đẹp ấy", anh chia sẻ.

Kể câu chuyện TP.HCM qua những mùa lễ hội

Nếu Thành phố bao điều lạ kể với trẻ em về lòng tốt và nghĩa tình của người Sài Gòn, thì Khám phá lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh lại đưa các em tìm về những giá trị văn hóa đã góp phần tạo nên bản sắc của thành phố.

Ra mắt dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác, cuốn sách của Lê Đức Quy và Huỳnh Ái Thy giới thiệu 15 lễ hội tiêu biểu bằng ngôn ngữ gần gũi và tranh minh họa sinh động. Từ lễ Kỳ Yên, lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu, Nguyên tiêu đến Lễ hội Đường sách Tết, Lễ hội Áo dài, Lễ hội Thiếu nhi hay Lễ hội Sông nước TP.HCM, mỗi câu chuyện đều giúp độc giả nhỏ tuổi hiểu thêm về lịch sử, phong tục và đời sống văn hóa của vùng đất phương Nam.

Tác phẩm Khám phá lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh được NXB Trẻ ra mắt nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác. Ảnh: M.L.

Điểm đáng chú ý là cuốn sách không chỉ giới thiệu những lễ hội có lịch sử lâu đời mà còn dành dung lượng cho các lễ hội mới hình thành trong những thập niên gần đây. Qua đó, các em có thể cảm nhận một TP.HCM vừa gìn giữ truyền thống, vừa không ngừng đổi mới.

Từ những vần thơ về lòng tốt đến những câu chuyện về lễ hội, cả hai ấn phẩm đều chọn cách gieo vào độc giả nhỏ tuổi tình yêu với TP.HCM bằng những điều gần gũi nhất. Đó cũng là một cách để những giá trị văn hóa và tinh thần của thành phố tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.