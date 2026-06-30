TP.HCM cụ thể hóa Chỉ thị 16, đưa ngành xuất bản cất cánh

Theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thành ủy, TP.HCM đang triển khai hàng loạt đề án quy mô nhằm đưa sách đến gần hơn với trẻ em tại các khu chung cư, bệnh viện, xã vùng sâu vùng xa.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết nhiều hoạt động tại hội sách năm nay được tổ chức theo hướng mở rộng không gian tiếp cận sách và tăng trải nghiệm cho thiếu nhi. Ảnh: Duy Hiệu.

Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành ngày 9/6 xác định mục tiêu phát triển hoạt động xuất bản theo hướng hiện đại, gắn với chuyển đổi số, lấy người đọc làm trung tâm, đồng thời mở rộng các mô hình không gian đọc, thư viện cộng đồng và thư viện số.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews bên lề Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ VI, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết nhiều hoạt động tại hội sách năm nay được tổ chức theo hướng mở rộng không gian tiếp cận sách và tăng trải nghiệm cho thiếu nhi trên tinh thần cụ thể hóa Chỉ thị 04 của Ban Bí thư và Chỉ thị 16 của Thành ủy TP.HCM.

Chiến lược lan tỏa tri thức từ "hệ sinh thái" trải nghiệm

Từ ngày 26/6 đến ngày 2/7/2026, Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ VI chính thức diễn ra đồng thời tại ba địa điểm trọng tâm. Hội sách được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 150 hoạt động giao lưu và trải nghiệm sinh động nhân dịp 50 năm Thành phố mang tên Bác.

Chia sẻ về những điểm mới này, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh: "Hội sách Thiếu nhi lần thứ VI năm 2026 là lần đầu tiên thành phố thực hiện với ba không gian mới cùng quy mô rất lớn. Ngoài việc trưng bày ấn phẩm, mảng trải nghiệm đang chiếm tỷ trọng vượt trội với không gian robotic, khám phá vũ trụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi muốn làm sao để hội sách không chỉ dừng lại ở quy mô bề nổi mà phải tạo nên một thế hệ đọc thực thụ cho tương lai".

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết thành phố sẽ khuyến khích các chung cư duy trì mô hình hội sách, đảm bảo văn hóa đọc phát triển bền vững. Ảnh: Duy Hiệu.

Hơn nữa, TP.HCM còn tổ chức mô hình hội sách tại các chung cư ở khu vực Bình Dương (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và TP.HCM để lan tỏa văn hóa đọc đến gần hơn với người dân. Để đảm bảo tính bền vững, ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết thành phố sẽ xây dựng mô hình duy trì thường xuyên tại các chung cư với tần suất ít nhất một tháng hoặc một quý một lần.

Tại đây, bên cạnh các gian hàng sách, sẽ có chuỗi hoạt động bổ trợ như workshop cho phụ huynh về kỹ năng dạy con, các cuộc thi vẽ tranh, tô tượng và sáng tác nhân vật nhằm duy trì sức sống cho văn hóa đọc ngay tại cơ sở. Thành phố cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho các đối tượng yếu thế khi trưng bày nhiều ấn phẩm sách dành cho người khiếm thị do hệ thống thư viện thành phố tự sản xuất.

Về tầm nhìn chiến lược dài hạn, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khẳng định: “Chỉ thị 16 của Thành ủy ra đời là nền tảng rất quan trọng, cùng với Chỉ thị 04 của Ban Bí thư để chúng tôi xây dựng đề án phát triển không gian văn hóa đọc. Đây là cơ sở để thành phố tham mưu cụ thể hóa các lộ trình hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 nhằm xây dựng TP.HCM thành một 'thành phố đọc', một 'thủ đô sách' của khu vực".

Ông khẳng định mục tiêu lớn nhất không phải là những danh hiệu đó, mà là tạo nên những thế hệ biết tiếp thu kho tàng tri thức vô tận từ sách để góp phần giữ gìn văn hóa và quan trọng nhất là nâng cao tri thức từ sách.

Khai mạc hội sách thiếu nhi ở chung cư CBD (phường Cát Lái) vào tối 27/6.

Đa dạng các hoạt động phát triển văn hóa đọc

Sáng 29/6, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Nhà xuất bản Trẻ và Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác xuất bản, phát triển văn hóa đọc, xây dựng nguồn tư liệu phục vụ giáo dục chính trị, tư tưởng và phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng các mô hình tủ sách, không gian đọc, tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời từng bước triển khai mô hình "Tủ sách Học Bác mỗi ngày" trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, cho rằng hoạt động xuất bản không chỉ dừng ở việc làm ra những cuốn sách mà còn góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa, lan tỏa tri thức và bồi đắp văn hóa đọc. Ông cho biết Nhà xuất bản kỳ vọng từ chương trình hợp tác sẽ hình thành những mô hình mới, cách làm mới để "sách thực sự đi vào đời sống, trở thành một phần của môi trường học tập và làm việc trong các cơ quan, đơn vị".

Ông Nguyễn Thành Lợi (áo trắng, bên phải) trong buổi ký kết thỏa thuận với Ban tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TP.HCM. Ảnh: Q.M.

Theo ông Nguyễn Thành Lợi, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều địa phương và đơn vị để phát triển các mô hình văn hóa đọc. Ông bày tỏ kỳ vọng những chương trình như trao tặng tủ sách, xây dựng không gian đọc hay tổ chức ngày hội sách sẽ góp phần đưa sách đến gần hơn với cộng đồng và tạo môi trường đọc bền vững.

Nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc tương tự cũng đã được triển khai trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ VI tại các khu dân cư. Tối 28/6, tại chung cư Ehome 3 (phường An Lạc), phong trào khuyến đọc được phát động với chủ đề "Tuần đọc sách cộng đồng - Mỗi người một cuốn sách". Công ty Sách Thái Hà trao tặng "Tủ sách khuyến đọc" cho ban quản trị chung cư nhằm xây dựng góc đọc sách cố định tại các block nhà.

Trước đó, tối 27/6, tại chung cư Sora Gardens (phường Bình Dương), ban tổ chức ra mắt mô hình "Tủ sách cộng đồng", đồng thời trao 3 tủ sách cho khu nhà ở xã hội Becamex Hòa Lợi và các khu nhà trọ công nhân, mở rộng cơ hội tiếp cận sách cho trẻ em và người lao động.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn giao lưu với các em học sinh tại Nhà lưu niệm Anh hùng Võ Thị Sáu, nơi TP.HCM trao tặng 550 đầu sách để xây dựng Không gian đọc cộng đồng. Ảnh: BTC.

Sáng 26/6, cùng thời điểm khai mạc Hội sách Thiếu nhi TP.HCM lần thứ VI, không gian văn hóa đọc cũng được phát động tại chung cư Xi Grand Court (phường Diên Hồng). Chương trình gồm lễ ký kết phối hợp phát triển văn hóa đọc và trao tặng "Tủ sách Thiếu nhi" với 170 cuốn sách cho cư dân.

Bên cạnh các hoạt động tại chung cư, chương trình còn trao 10 "Tủ sách Khăn Quàng Đỏ" đợt 1 đến các phường, xã của TP.HCM và 5 xã vùng biên giới tỉnh Cao Bằng. Tại xã Đất Đỏ, 550 đầu sách được trao tặng để xây dựng Không gian đọc cộng đồng tại Nhà lưu niệm Anh hùng Võ Thị Sáu.

Các hoạt động của Hội sách Thiếu nhi TP.HCM 2026 lần thứ VI sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 2/7 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp, Sora Gardens và Đường sách Vũng Tàu.