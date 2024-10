TP.HCM đang mưa rất lớn do ảnh hưởng bão Trà Mi

Người dân vất vả mưu sinh trong cơn mưa. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, hôm nay, thời tiết TPHCM có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; trưa, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 24 độ C, cao nhất 31 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 86%.