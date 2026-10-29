TP.HCM công bố chương trình phát triển văn hóa đọc trong 5 năm tới

Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM dự kiến phát triển các không gian đọc cộng đồng, xe sách lưu động, thư viện số và nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm đẩy mạnh văn hóa đọc.

Độc giả tham quan triển lãm sách tại Ngày hội Sách và Văn hóa đọc ở TP.HCM trong tháng 4. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 28/10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân thông qua các mô hình đọc linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng.

Theo đó, các hoạt động khuyến đọc sẽ được tổ chức thường xuyên trong năm, tập trung vào các dịp cuối tuần, ngày lễ, kỳ nghỉ hè, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cùng những sự kiện văn hóa, giáo dục khác.

Các hoạt động dự kiến diễn ra tại trường học, khu dân cư, công viên, thư viện, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất và nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng. Thành phố cũng định hướng mở rộng hoạt động đến nhà ga, bến xe, sân bay, khu du lịch và các địa điểm phù hợp khác.

Một trong những hướng triển khai là đa dạng hóa hình thức tiếp cận sách. Bên cạnh hội sách, triển lãm, giao lưu tác giả và tọa đàm giới thiệu sách, kế hoạch đề cập các cuộc thi kể chuyện, hùng biện, xếp sách nghệ thuật, trò chơi tìm hiểu kiến thức từ sách và hoạt động đọc sách trong trường học.

Thành phố cũng định hướng duy trì, mở rộng tủ sách gia đình, tủ sách công nhân, thư viện cộng đồng, thư viện xanh, xe sách lưu động và container sách. Các mô hình không gian đọc số, thư viện thông minh và tủ sách tích hợp công nghệ được khuyến khích phát triển tại nhà văn hóa, khu dân cư và các thiết chế văn hóa cơ sở.

Ứng dụng công nghệ là một nội dung khác của kế hoạch. Các hoạt động trải nghiệm có thể kết hợp giáo dục STEM, giới thiệu thư viện điện tử, nền tảng đọc hiện đại và nội dung số phục vụ nhu cầu đọc. Thành phố cũng định hướng tăng cường giới thiệu sách trên không gian mạng, nâng cao khả năng kết nối nhằm phục vụ bạn đọc.

Đối tượng thụ hưởng không chỉ có thiếu nhi, học sinh, sinh viên mà còn gồm thanh thiếu niên, công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động trao tặng sách, xây dựng tủ sách tại địa bàn khó khăn, cơ sở trợ giúp xã hội và những nơi có điều kiện tiếp cận sách hạn chế cũng được đưa vào kế hoạch.

Sở Văn hóa và Thể thao là đơn vị chủ trì hướng dẫn, theo dõi và đánh giá kết quả. UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức thực hiện tại địa phương; các trường học, thư viện, nhà xuất bản, đơn vị phát hành, doanh nghiệp và tổ chức xã hội được huy động phối hợp.

Thông qua kế hoạch kéo dài 5 năm, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng không gian, cách tiếp cận thói quen đọc sách đa dạng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận sách thuận lợi hơn và từng bước hình thành thói quen đọc trong cộng đồng.