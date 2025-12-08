TP.HCM có tân Chánh Thanh tra

Chủ tịch UBND TP.HCM đã quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì, Phó Chánh Thanh tra TP.HCM, giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Sáng 8/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì - Phó Chánh Thanh tra TP.HCM, giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (bên phải) cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy, nguyên Chánh Thanh tra TP.HCM, trao quyết định và hoa chúc mừng ông Phạm Văn Nghì. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Phạm Văn Nghì sinh năm 1978, quê quán tỉnh Tiền Giang (nay là Đồng Tháp), có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng Thanh tra thành phố đã kiện toàn được vị trí lãnh đạo trưởng thành từ chính đơn vị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận ông Phạm Văn Nghì đã trải qua quá trình công tác liên tục và đạt nhiều kết quả, giúp thành phố phát triển ổn định và bản thân cũng khẳng định được bản lĩnh, hiệu quả công việc. Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tin tưởng giao phó ông Nghì giữ nhiệm vụ Chánh Thanh tra TP.HCM.

Lãnh đạo UBND TP.HCM nêu rõ Thanh tra thành phố mới được hình thành từ Thanh tra ba tỉnh, thành, có địa bàn rộng và con người từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tập thể mới cần giữ đoàn kết nội bộ để lãnh đạo hiệu quả.

Lãnh đạo, cán bộ Thanh tra TP.HCM chúc mừng ông Phạm Văn Nghì.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết sắp tới thành phố sẽ bước sang trang mới, có nhiều đặc quyền hơn để đột phá; được Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm trong vai trò phát triển đối với cả nước.

Nhấn mạnh nhiệm vụ sắp tới của thành phố khá nặng nề, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá có rất nhiều việc cần sự tham mưu của ngành tư pháp, thanh tra để phục vụ cho công tác điều hành của lãnh đạo thành phố, đem lại sự phát triển cho TP.HCM.

Nhận nhiệm vụ, ông Phạm Văn Nghì bày tỏ đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn, hứa sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm cao để thực hiện nhiệm vụ, đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Chánh Thanh tra thành phố cũng khẳng định quyết tâm phòng chống tiêu cực ngay chính trong lực lượng của mình.