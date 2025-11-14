TP.HCM có 3 phó chủ tịch UBND mới

HĐND TP.HCM đã bầu ông Nguyễn Văn Thọ giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND cùng ngày.

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, khóa X của HĐND TP.HCM sáng 14/11, các đại biểu đã thực hiện nội dung nhân sự đối với nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền thành phố.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, được giới thiệu và trúng cử giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 với 160/161 phiếu, đạt tỷ lệ 99,38%.

Ông Thọ trước đó được miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM để đảm nhận vị trí mới tại cơ quan dân cử. Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi được điều động về thành phố từ 1/7.

Ở khối UBND TP.HCM, HĐND thành phố đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND đối với ông Nguyễn Văn Thọ và Ủy viên UBND TP đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, nguyên Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Đồng thời, ba nhân sự được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP.HCM; ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Cả ba đều trúng cử với số phiếu đồng thuận cao.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Trần Văn Bảy, ông Nguyễn Công Vinh và ông Nguyễn Văn Thọ. Ảnh: Đức An, Thuận Văn/PLO, Bảo Linh/VTC News.

Trước đó, ông Phạm Thành Kiên cũng được HĐND TP miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND để nhận nhiệm vụ mới. Ông Kiên hiện là Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tại Sở Công Thương và UBND quận 1.

Sau kiện toàn, Thường trực HĐND TP.HCM gồm Chủ tịch Võ Văn Minh và các phó chủ tịch: Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thọ, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng. UBND TP.HCM hiện có 4 phó chủ tịch, cùng Chủ tịch Nguyễn Văn Được.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh: “Tôi mong các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm và dân chủ, bầu cử thành công các chức danh nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo thêm sức mạnh cho chính quyền TP.HCM”.