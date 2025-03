TP.HCM bùng nổ Ngày chạy Olympic 2025

Sự kiện hoành tráng này không chỉ đánh dấu kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" (27/3/1946 - 27/3/2025), mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" của người dân thành phố.

Ngày chạy Olympic 2025 là một trong những sự kiện trọng điểm nằm trong khuôn khổ Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Với hai lộ trình 2 km và 4,5 km, các vận động viên sải bước trên những tuyến đường trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Công xã Paris, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Pasteur... và về đích tại Nhà hát Thành phố.

Không khí sôi động và đầy nhiệt huyết lan tỏa khắp các nẻo đường. Từ học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, người cao tuổi, chiến sĩ lực lượng vũ trang đến doanh nhân, văn nghệ sĩ... tất cả cùng nhau tạo nên một ngày hội thể thao đầy ý nghĩa.

Sự kiện năm nay đặc biệt có sự đồng hành của Sacombank, một trong những đơn vị tài trợ chính. Tại Ngày chạy Olympic 2025, đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đọc lại lời "Kêu gọi toàn dân tập thể dục" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi này không chỉ là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe, mà còn là nguồn động lực to lớn để mỗi người dân cùng nhau xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và đoàn kết.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.