12.000 vận động viên tham gia giải chạy đêm tại TP.HCM

Đây là giải chạy đêm có số lượng VĐV tham gia lớn nhất từ trước đến nay, với cung đường chạy đặc biệt rực rỡ ánh sáng và mang thông điệp tích cực về ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

VVMM 2025 là giải chạy đêm chào đón mùa xuân và cũng hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giải năm nay sẽ có nhiều đổi mới khi mở rộng quy mô và tối ưu hóa cung đường, giúp các vận động viên (VĐV) khám phá những danh thắng lịch sử kết hợp với sự phát triển hiện đại của TP.HCM.

Đặc biệt, giải đấu năm nay sẽ góp phần lan tỏa thông điệp ESG, với các hoạt động phủ xanh đất trống tại Tây Ninh và Thanh Hóa, tạo cơ hội cho mỗi VĐV đóng góp vào việc bảo vệ môi trường.

Theo Ban tổ chức, giải đấu ghi nhận 12.000 VĐV đăng ký tham gia, là con số kỷ lục trong hệ thống giải kể từ khi ra đời năm 2019. Giải thu hút hơn 600 VĐV nước ngoài và nhiều đội nhóm quy mô lớn với hàng nghìn thành viên tham gia.

Lộ trình của giải sẽ bắt đầu tại đường Trương Định, đi qua những địa điểm nổi tiếng như công viên Tao Đàn, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bến Bạch Đằng, và khu đô thị mới Thủ Thiêm, trước khi về đích tại đường Lê Duẩn, ngay trước Thảo Cầm Viên. Đây là cơ hội để các VĐV chiêm ngưỡng thành phố không ngủ trong một khung cảnh khác biệt, đầy màu sắc và ánh sáng.

Đặc biệt, giải chạy năm nay sẽ có sự kết hợp giữa thể thao và nghệ thuật ánh sáng, khi các VĐV sẽ được trang bị vòng tay phát sáng trong túi racekit. Với 12.000 vòng tay phát sáng đồng loạt, cung đường đêm sẽ trở thành "dòng sông ánh sáng" rực rỡ, mang lại một trải nghiệm thị giác đặc biệt.

Cung đường giải chạy đã được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn, tạo điều kiện để các VĐV sử dụng thành tích tại giải để tham gia các marathon lớn như Chicago, Tokyo, Boston.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.