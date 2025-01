TP.HCM bay về Đà Nẵng, Hà Nội ăn Tết ngày nào rẻ nhất?

Giá vé máy bay chặng TP.HCM - Đà Nẵng/Hà Nội hiện vẫn neo ở mức cao. Giá chỉ "hạ nhiệt" vào các ngày 28-29/1, tức vào ngày 29 tháng Chạp Âm lịch và mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025.

Giá vé máy bay vẫn neo cao trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: Diệp Anh.

Hơn 2 tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều chặng bay từ TP.HCM về các tỉnh, thành đã "cháy" vé. Các đường bay trục như TP.HCM - Hà Nội/Đà Nẵng hiện có tỷ lệ đặt chỗ khoảng 80%. Khách hàng vẫn có thể mua vé với nhiều lựa chọn về giờ bay, hãng bay.

Giá vé chỉ "hạ nhiệt" từ 29 Tết

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội hiện vẫn neo ở mức cao trong các ngày trước Tết (23-27/1 Dương lịch, tương đương 24-28 tháng Chạp Âm lịch) phổ biến ở mức 3,5-3,7 triệu đồng/chiều.

Giá vé cùng chặng bay này chỉ "hạ nhiệt" từ ngày 28/1 Dương lịch (nhằm 29 Tết) với mức 2,7 triệu đồng/chiều. Nếu lựa chọn bay từ TP.HCM về Hà Nội trước Tết, đây là thời điểm hành khách có thể mua vé giá rẻ nhất.

Đến ngày 29/1 Dương lịch (nhằm mùng 1 Tết), giá vé chặng bay TP.HCM - Hà Nội sẽ giảm còn 2,3 triệu đồng và tiếp tục giảm sâu trong những ngày tiếp theo.

Nguyên nhân chủ yếu do sau Tết, nhu cầu di chuyển đã thay đổi sang chặng Hà Nội - TP.HCM khi người lao động có xu hướng trở lại TP.HCM để học tập, lao động. Theo đó, giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội sẽ có xu hướng giảm sâu trong các ngày sau Tết, ngược lại giá vé chặng Hà Nội - TP.HCM lại có xu hướng tăng mạnh.

Từ mức giá 1-1,1 triệu đồng/chiều trong ngày 28-29/1 Dương lịch (nhằm 29 và mùng 1 Tết), giá vé máy bay chặng Hà Nội - TP.HCM sẽ tăng vọt lên 2,2 triệu đồng vào ngày 30/1 (mùng 2 Tết) và tăng tiếp lên 3,6-3,7 triệu đồng/vé trong các ngày tiếp theo.

GIÁ VÉ MÁY BAY TRONG CÁC NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN 2025 CHẶNG TP.HCM - HÀ NỘI VÀ NGƯỢC LẠI

Nhãn 23/1 24 25 (26 Chạp) 26 (27 Chạp) 27 (28 Chạp) 28 (29 Chạp) 29 (1 Tết) 30 (2 Tết) 31 (3 Tết) 1/2 2 3 Chiều TP.HCM - Hà Nội Triệu đồng/vé 3.6 3.7 3.7 3.7 3.5 2.7 2.3 2.1 1.9 1.6 1.6 1.4 Chiều Hà Nội - TP.HCM

0.8 1 0.9 0.9 0.8 0.7 1 1.1 2.2 3.6 3.6 3.7

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với chặng TP.HCM - Đà Nẵng và ngược lại trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán.

Ở chặng bay này, hành khách đang phải chi trả khoảng 2,3-2,5 triệu đồng/vé đều di chuyển trong các ngày trước Tết 23-27/1 (tức 24-28 tháng Chạp). Thậm chí giá vé trong ngày 25/1 của chặng bay này hiện lên tới 4,5 triệu đồng do ít chuyến khai thác.

Giá vé chỉ "hạ nhiệt" về mức 1,7 triệu đồng kể từ ngày 28-31/1 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), sau đó giảm tiếp về 1,3 triệu đồng kể từ ngày 1/2 (mùng 4 Tết).

Ở chiều bay ngược lại, giá vé máy bay chặng Đà Nẵng - TP.HCM chỉ dao động quanh mức 700.000 đồng nếu hành khách di chuyển trong các ngày trước Tết, nhưng sẽ tăng vọt lên mức 2,1 triệu đồng vào ngày 1/2 (mùng 4 Tết) và tăng lên tới 4,5 triệu đồng trong các ngày sau đó.

GIÁ VÉ MÁY BAY CÁC NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN 2025 CHẶNG TP.HCM - ĐÀ NẴNG VÀ NGƯỢC LẠI

Nhãn 23/1 24 25 (26 Chạp) 26 (27 Chạp) 27 (28 Chạp) 28 (29 Chạp) 29 (1 Tết) 30 (2 Tết) 31 (3 Tết) 1/2 2 3 Chiều TP.HCM - Đà Nẵng Triệu đồng/vé 2.4 2.5 4.5 2.5 2.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.3 1.3 1.3 Chiều Đà Nẵng - TP.HCM

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1 1.5 2.1 4.5 4.5

Ăn Tết "lệch đầu"

Do tính chất "lệch đầu" của giá vé máy bay, nhiều gia đình cũng quyết định ăn Tết "lệch đầu". Chị Minh An (31 tuổi, TP Thủ Đức) cho biết nhiều năm nay, bố mẹ chị ở miền Bắc thường bay vào TP.HCM để ăn Tết với con cháu sau đó qua Tết, cả nhà mới bay về lại Hà Nội. Bằng cách này, gia đình chị An có thể quây quần đón Tết mà tiết kiệm rất nhiều chi phí di chuyển máy bay.

"Gia đình 3 người có thể tiết kiệm khoảng 20 triệu đồng riêng tiền di chuyển khi ăn Tết tại TP.HCM. Chi phí đi lại cho bố mẹ chặng Hà Nội - TP.HCM trước Tết thường khá rẻ. Trong khi sau Tết, giá vé chặng TP.HCM về Hà Nội cũng sẽ giảm giá rất nhiều", chị An chia sẻ.

Tương tự, anh Minh Hải (25 tuổi, tài xế xe công nghệ tại TP.HCM) lại chọn về quê vào chiều 29 Tết để tiết kiệm.

"Tôi ở lại đi làm kiếm thêm tiền. Về quê muộn một chút nhưng có thể tiết kiệm, tránh cảnh đông đúc", tài xế này nói và cho biết thêm anh dự định ở quê đến rằm tháng Giêng (15/1 Âm lịch) rồi mới quay trở lại TP.HCM để chờ giá vé máy bay "hạ nhiệt".

Để chuẩn bị cho cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hãng hàng không trong nước đã lên kế hoạch bổ sung tàu bay trên đường bay nội địa và quốc tế. Dịp này, các hãng sẽ cung ứng hơn 6,9 triệu ghế trên các đường bay quốc tế và nội địa, bình quân 227.000 ghế/ngày, tăng 4% so với Tết Nguyên đán 2024.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay nghiên cứu, xem xét bổ sung chuyến đối với các đường bay hiện đã đầy chỗ từ TP.HCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào các ngày cận Tết, trên cơ sở phù hợp với năng lực khai thác, hạ tầng cảng hàng không và đảm bảo an toàn, an ninh.

Cơ quan quản lý hàng không đã yêu cầu các sân bay Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa triển khai phương án khai thác 24/24, đảm bảo đáp ứng nhu cầu bay đêm của hãng hàng không.

Cơ quan quản lý hàng không cũng kiến nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải như taxi, xe công nghệ tăng thời gian hoạt động, tăng số lượng phương tiện, tăng tần suất xe buýt để phục vụ hành khách, đặc biệt là khách trên các chuyến bay đêm đi, đến sân bay.