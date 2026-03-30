TP.HCM bầu 7 Phó chủ tịch UBND thành phố

Đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thống nhất bầu chức danh 7 Phó chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI.

Sáng 30/3, tại phiên họp đầu tiên, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có tờ trình giới thiệu 7 nhân sự để HĐND Thành phố bầu các Phó chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được bỏ phiếu bầu nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026-2031, kiện toàn bộ máy hoạt động từ 1/4.

Các đại biểu đã thống nhất, bầu 7 Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 gồm ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Xuân Cường, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy.

Trước đó, cũng trong kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được đã tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM khóa XI.

Như vậy, ban lãnh đạo UBND TP.HCM gồm ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố, và 7 Phó chủ tịch.

HĐND TP.HCM cũng bầu 17 Ủy viên UBND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm giám đốc các sở, ngành, Giám đốc Công an TP.HCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Chánh Thanh tra TP.HCM và Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

Cũng trong sáng 30/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.

Ông Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974, quê ở Hải Dương (nay là TP Hải Phòng). Ông có trình độ Thạc sĩ kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi làm Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM sau sáp nhập (từ ngày 1/7/2025), ông Thảnh từng làm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ông từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Giám đốc Ban quản lý dự án TP Vũng Tàu, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Vũng Tàu... Trước đó, ngày 14/11/2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã ký ban hành quyết định giao Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM đối với ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó giám đốc Sở Tài chính.