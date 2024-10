TP Lạng Sơn có tân nữ Phó Chủ tịch

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND thành phố trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để HĐND thành phố bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Minh Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Kỳ họp đã thực hiện quy trình bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, bà Hoàng Minh Thảo được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Bà Hoàng Minh Thảo (SN 1980), dân tộc Tày, Thạc sĩ chuyên ngành chính sách công, Cao cấp lý luận chính trị, đã từng trải qua các cương vị công tác: Chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn, Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Lạng Sơn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Lạng Sơn.

Bí thư Thành ủy Lạng Sơn Đoàn Thị Loan và lãnh đạo thành phố Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng và mong muốn tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao trách nhiệm, phát huy sở trường của bản thân để đoàn kết, chung sức cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng phát triển

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Thảo hứa sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, không ngừng học hỏi, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo thành phố góp sức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chiều 27/8, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.