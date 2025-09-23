Toyota Việt Nam tung loạt ưu đãi hấp dẫn nhân tháng sinh nhật

Nhân kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota cùng đại lý trên toàn quốc tung ưu đãi hàng chục triệu đồng, tri ân khách hàng đã đồng hành và tin tưởng thương hiệu.

Từ đầu năm đến nay, Toyota duy trì phong độ doanh số ổn định với tổng tích lũy hơn 42.000 xe bán ra thị trường (bao gồm Lexus), duy trì vị thế thương hiệu nước ngoài bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Các chính sách kích cầu như ưu đãi lớn và linh hoạt được xem là một trong những lý do tạo nên thành quả này.

Khuyến mại hấp dẫn trong tháng 9

Nhằm tri ân khách hàng và mừng sinh nhật 30 năm, hãng xe Nhật tung chương trình khuyến mại thiết thực trong tháng 9 - giảm hàng chục triệu đồng chi phí lăn bánh, áp dụng cho các mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Corolla Cross (tất cả phiên bản). Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30/9.

Chương trình ưu đãi áp dụng cho 5 mẫu xe Toyota trong tháng 9.

Trong danh sách các mẫu xe khuyến mại, bộ đôi B-MPV là Veloz Cross và Avanza Premio, dường như được ưu ái hơn hẳn khi mức giảm nằm ở ngưỡng cao nhất từ gần 65 triệu đồng đến 75 triệu đồng - tương đương 100% lệ phí trước bạ cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Không chỉ giảm trực tiếp tiền mặt, Toyota cũng áp dụng 2 mức ưu đãi lãi suất. Với nhóm khách hàng mua xe mới, lãi suất từ 3,49%/năm trong 6 tháng đầu. Với khách hàng bán xe cũ tại đại lý Toyota Sure để “lên đời” với Veloz Cross, Avanza Premio, lãi suất ở mức từ 1,49%/năm, cố định trong 6 tháng đầu.

Veloz Cross và Avanza Premio tiếp tục là 2 mẫu xe hưởng ưu đãi cao nhất trong tháng 9.

Các chương trình ưu đãi dành cho bộ đôi B-MPV của Toyota đang cho thấy hiệu quả rõ rệt khi sau 8 tháng đầu năm, Veloz Cross đạt 4.593 xe bán ra, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy sức tiêu thụ ổn định và mức tăng trưởng bền bỉ của mẫu 7 chỗ cỡ nhỏ gầm cao đến từ Nhật Bản.

Veloz Cross và Avanza Premio thường xuyên được Toyota áp dụng các chương trình khuyến mại - điều không nhiều hãng xe duy trì. Việc ưu đãi kéo dài có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận, nhưng kết quả doanh số chứng minh đây là chiến lược đúng đắn, góp phần duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Được ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ, Vios hứa hẹn bứt phá doanh số trong tháng 9. Khách hàng tiết kiệm 46-54 triệu đồng (tùy phiên bản) khi sở hữu mẫu sedan “quốc dân” này.

Yaris Cross đang được nhiều khách hàng trẻ lựa chọn nhờ thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt trong đô thị và có thêm tùy chọn hybrid, phù hợp xu hướng di chuyển hiện nay mà không thay đổi thói quen sử dụng xe. Với người trẻ, yếu tố chi phí luôn được cân nhắc khi quyết định mua ôtô. Đáp ứng nhu cầu đó, Toyota triển khai ưu đãi cho cả 2 phiên bản Yaris Cross, gồm: Giảm đến 42 triệu đồng cho bản xăng và 48,5 triệu đồng với bản hybrid - mức giảm này tương đương 50% lệ phí trước bạ cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Ưu đãi sẽ góp phần củng cố vị thế của Yaris Cross trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Khép lại danh sách ưu đãi là Corolla Cross - mẫu SUV cỡ C tiên phong đưa công nghệ hybrid đến với khách hàng Việt, mở đường cho xu hướng xe hybrid phát triển mạnh mẽ. Khách hàng mua xe được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, riêng bản xăng được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, với tổng mức hỗ trợ tối đa từ 46 triệu đồng đến 51 triệu đồng (tùy phiên bản).

Không chỉ ưu đãi tương đương 50% thuế trước bạ, khách hàng còn được hưởng lãi suất từ 2,99%/năm cố định trong 6 tháng đầu khi mua Corolla Cross Hybrid.

Xe hybrid ngày càng được ưa chuộng

Trong báo cáo bán hàng của VAMA, 8 tháng đầu năm, thị trường tiêu thụ 8.414 xe hybrid, tăng trưởng 54,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy lo ngại của người dùng về công nghệ này đang dần được xóa bỏ. Hybrid đang chứng minh ưu điểm về vận hành, tiết kiệm nhiên liệu trong khi chi phí bảo dưỡng tương đương xe xăng và không phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trạm sạc.

Với mong muốn tiếp tục đưa hybrid phủ sóng thị trường và tăng khả năng cạnh tranh, Toyota triển khai chương trình “Thu cũ - đổi mới” với khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) tại đại lý Toyota Sure để “lên đời” xe mới Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV. Chương trình ưu đãi sẽ gồm lãi suất vay từ 1,49%/năm cố định trong 6 tháng đầu, được lựa chọn thêm 1 trong 2 khuyến mại khác là 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng (3 năm hoặc 30.000 km - tùy điều kiện nào đến trước) và phim dán kính.

Nhìn chung, các ưu đãi thiết thực cùng giải pháp tài chính linh hoạt đang giúp Toyota duy trì sức hút cho những mẫu xe chủ lực và ghi dấu ấn trong lòng khách hàng nhân dịp kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam.