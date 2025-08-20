Sinh nhật 30 năm, Toyota ưu đãi hàng chục triệu đồng trong tháng 8

Để duy trì sức cạnh tranh, các hãng xe như Toyota liên tục tung chương trình ưu đãi hấp dẫn, không dừng lại ở hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và hỗ trợ lãi suất vay.

Đó là minh chứng cho thấy thị trường ôtô Việt Nam đang phục hồi, cạnh tranh khốc liệt với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới.

7 tháng đầu năm bứt tốc

Thị trường ôtô Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 đã cho thấy tín hiệu phục hồi đầy tích cực sau giai đoạn khó khăn. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe bán ra trên toàn thị trường trong 7 tháng đầu năm của các thành viên hiệp hội là 194.760 xe, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái (163.804 xe).

Dù thị trường nhiều biến động, Toyota vẫn duy trì phong độ là hãng xe nước ngoài bán chạy nhất. Tính đến hết 7 tháng đầu năm, Toyota bán ra gần 36.000 xe (không bao gồm Lexus), tăng tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành tích này không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của Toyota mà còn cho thấy sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với các mẫu xe của hãng.

Các hãng nỗ lực kích cầu thị trường, gia tăng doanh số.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh trên thị trường đang ngày một gia tăng, đặc biệt là từ các thương hiệu mới. Sự gia tăng cạnh tranh này buộc các hãng xe phải thay đổi tư duy và chính sách bán hàng nếu không muốn bị bỏ lại.

Nhiều chương trình ưu đãi thiết thực

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, các hãng xe đã chủ động tung ra chương trình ưu đãi lớn ngay từ đầu năm và duy trì liên tục qua các tháng.

Trong số đó, Toyota là ví dụ cho sự linh hoạt và sáng tạo. Nhận thấy nhu cầu của người tiêu dùng không dừng lại ở giá bán, hãng tập trung vào các ưu đãi mang lại giá trị thiết thực, trực tiếp giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng.

Nổi bật trong tháng 8 là chính sách hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cho nhóm MPV cỡ nhỏ là Veloz Cross, Avanza Premio. Tổng giá trị cao nhất lên đến 75 triệu đồng với Veloz Cross CVT Top, gần 70 triệu đồng với Avanza Premio CVT.

Đối với các mẫu xe chủ lực khác như Vios, Corolla Cross, Yaris Cross, khách hàng sẽ nhận ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ, quy đổi sang tiền mặt tới 41 triệu đồng cho Corolla Cross phiên bản xăng. Bên cạnh đó, với Vios, Corolla Cross bản xăng, khách hàng còn nhận được 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Toyota triển khai ưu đãi cho khách hàng bán xe cũ mua xe mới hybrid tại Toyota Sure.

Ngoài ra, Toyota còn giúp khách hàng chia nhỏ chi phí, giảm áp lực tài chính bằng chính sách ưu đãi lãi suất vay khi mua xe trả góp. Phối hợp cùng Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN), hãng đưa ra các gói lãi suất hấp dẫn từ 2,99%/năm đối với các phiên bản hybrid; từ 3,49%/năm cho phiên bản xăng của mẫu xe Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Gói ưu đãi này giúp kế hoạch sở hữu xe trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt với khách hàng trẻ hoặc gia đình có thu nhập trung bình.

Một điểm mới trong tháng 8 là Toyota triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng bán xe cũ và mua xe hybrid mới của các mẫu Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Theo đó, khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) và mua xe mới thuộc các dòng xe hybrid trên tại các đại lý xe cũ chính hãng Toyota Sure sẽ được lựa chọn thêm các gói ưu đãi như 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc các gói ưu đãi lãi suất vay hấp dẫn từ 1,49%/năm, cố định trong 6 tháng đầu hoặc miễn phí phụ tùng cho bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và 1 bộ phim dán kính.

Người tiêu dùng hưởng lợi

Khách hàng bày tỏ sự hài lòng khi mua xe trong giai đoạn này bởi được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi. Anh Nguyễn Văn Minh, khách hàng mua Yaris Cross Hybrid, chia sẻ: “Tháng trước tôi có đăng ký lái thử Yaris Cross, sau khi cân nhắc giữa nhiều lựa chọn trong tầm tiền thì quyết định đặt cọc mẫu xe này. Được tư vấn bán hàng hỗ trợ thủ tục nhanh gọn, tôi tiết kiệm được hàng chục triệu đồng và cũng vay trả góp một phần với lãi suất 2,99%”.

Chương trình ưu đãi giúp việc sở hữu ôtô trở nên dễ dàng hơn cho nhiều khách hàng.

Theo anh Thành Hữu, tư vấn bán hàng tại một đại lý Toyota, sự cạnh tranh trên thị trường ôtô đang mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng. Anh nhận định: “Khi có nhiều thương hiệu tham gia, các sản phẩm được đầu tư mạnh hơn về công nghệ, tiện nghi và an toàn, cùng mức giá hợp lý. Điều này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn được chiếc xe tốt nhất phù hợp với tài chính của mình”.

Sự nhanh nhạy về chính sách bán hàng cho thấy thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới, linh hoạt hơn và luôn đặt khách hàng làm trọng tâm. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự linh hoạt và chuyên nghiệp của các hãng xe.