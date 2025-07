Toyota - 30 năm, 1 hành trình chinh phục hàng triệu trái tim Việt

Suốt 3 thập kỷ kiên định với triết lý Omotenashi, Toyota trở thành cái tên quen thuộc với cuộc sống người Việt, chinh phục hàng triệu khách hàng bởi lòng hiếu khách và sự tận tâm.



Suốt 3 thập kỷ kiên định với triết lý Omotenashi, Toyota trở thành cái tên quen thuộc với cuộc sống người Việt, chinh phục hàng triệu khách hàng bởi lòng hiếu khách và sự tận tâm.

Từ những chiếc xe đầu tiên lăn bánh trên đường phố, đến nay thương hiệu Toyota đã hiện diện tại Việt Nam 30 năm. Đầu tháng 7/2025, hãng xe Nhật Bản đã vượt mốc doanh số tích lũy 1 triệu xe và là thương hiệu ôtô đầu tiên tại Việt Nam làm được điều này. Đây là minh chứng cho thành công và sự tin tưởng của khách hàng dành cho Toyota. Với tinh thần phục vụ bằng cả trái tim, Toyota không chỉ bán xe mà còn mang đến những trải nghiệm trọn vẹn, góp phần tạo nên hành trình đáng nhớ cho khách hàng.

Năm 2013, trong bài phát biểu quảng bá Nhật Bản là chủ nhà Olympic 2020, nữ MC Christel Takigawa, với tư cách là đại sứ của thế vận hội, đã nhắc đến khái niệm “Omotenashi” một cách đầy tự hào như bản sắc của đất nước mặt trời mọc.

Chúng ta vẫn thường nói “khách hàng là thượng đế”. Ở Nhật Bản, tinh thần này ăn sâu vào những ngành dịch vụ bằng từ “Omotenashi”. Hiểu một cách đơn giản, “Omotenashi” nghĩa là lòng hiếu khách, sự chân thành, tận tâm, không vụ lợi và che giấu điều gì.

“Omotenashi” trở thành khái niệm quen thuộc của xứ sở phù tang, nơi mà những người cung cấp dịch vụ làm không chỉ vì yêu cầu công việc mà còn xuất phát từ mong muốn mang đến trải nghiệm trọn vẹn, hài lòng và đáng nhớ cho khách hàng. Văn hóa này được thể hiện rõ nét ở Toyota - thương hiệu ôtô đã có tuổi đời gần 90 năm và tại Việt Nam là 30 năm hoạt động.

Ngay từ những ngày đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam, Toyota đã đặt mục tiêu tạo được dấu ấn về một thương hiệu Nhật Bản có dịch vụ chăm sóc khách hàng vượt trội trong lĩnh vực xe hơi. Suốt 3 thập kỷ qua, định hướng đó thấm nhuần trong cách ứng xử, quan tâm khách hàng cho đến sự tư vấn tận tình, chính sách hỗ trợ tài chính, hậu mãi vượt trội.

Điều đó được thể hiện trong mọi khía cạnh hoạt động của đại lý, trong tác phong, suy nghĩ và hành động của nhân viên. Tại một đại lý Toyota khu vực phía Nam, đội ngũ "Hỗ trợ kỹ thuật - Cứu pan" - những cố vấn dịch vụ, kỹ thuật viên, lái xe dịch vụ, trợ lý dịch vụ, chăm sóc khách hàng... luôn phối hợp nhịp nhàng để mang đến sự an tâm và hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Họ không ngại hỗ trợ khách hàng kích bình trong đêm, kiểm tra xe khi trời đã tối, sẵn sàng lên đường khi khách cần hỗ trợ ngay cả trong những ngày lễ Tết.

Những hành động từ trái tim ấy đã động lòng không chỉ khách hàng của đại lý mà với những ai có dịp ghé thăm vùng đất phương Nam: “Có dịp về xứ biển này, nhất định tôi sẽ ghé lại ủng hộ đại lý”, một khách hàng phương xa đi du lịch gặp sự cố và đã được kỹ thuật viên đại lý hỗ trợ. Tất cả xuất phát từ trách nhiệm, sự đồng cảm và tinh thần phục vụ vô điều kiện, đặt khách hàng làm trung tâm - một nét văn hóa đẹp mà đội ngũ Toyota luôn tự hào gìn giữ.

Một câu chuyện khác diễn ra vào đầu năm nay. Bác Trang (Đà Nẵng) sau khi lái xe tới xưởng để bảo dưỡng định kỳ, như mọi lần bác được mời tới khu vực chờ của khách hàng. Nhưng hôm đó, bác lộ ra dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt đỏ bừng khác thường. Nhận thấy dấu hiệu không ổn của vị khách quen, anh Trương Hoài Phong - nhân viên điều phối tại một đại lý Toyota khu vực miền Trung - lập tức đến thăm hỏi tình hình.

Sau khi biết vị khách có tiền sử bệnh huyết áp, anh lập tức gọi nhân viên đại lý rót một cốc nước lọc và dìu khách ngồi dựa vào ghế để nghỉ ngơi, trước khi thông báo với trưởng phòng dịch vụ. Sau đó, anh Phong lái xe chở bác Trang tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Rất may, sức khỏe của vị khách lớn tuổi đã ổn định lại.

"Một ngày hạnh phúc với tôi chỉ đơn giản là bắt gặp những điều nhỏ nhặt mà đáng yêu. Tôi thấy vui khi giúp đỡ được một ai đó, thấy vui khi cho đi, những việc nhỏ bé như thế lại làm một ngày của tôi trở nên hạnh phúc. Chúng tôi luôn phục vụ khách hàng từ cái tâm và chuyên nghiệp từ những điều nhỏ nhặt nhất để mỗi vị khách khi đến Toyota đều cảm nhận được sự chân thành, gần gũi, trải nghiệm ấn tượng và đồng hành lâu dài cùng Toyota", anh Phong tâm sự.

Đây là 2 trong số hàng nghìn câu chuyện minh chứng cho việc Toyota Việt Nam đã thấm nhuần triết lý “Omotenashi” vào toàn bộ hệ thống. Với kim chỉ nam này, Toyota mang đến hệ sinh thái toàn diện về chất lượng dịch vụ. Đó là cách thương hiệu xe Nhật liên tục nỗ lực nâng tầm trải nghiệm người dùng.

Nếu ví Toyota như một cái cây khỏe mạnh thì ban đầu, mọi thứ khởi nguồn từ những hạt mầm nhỏ chất lượng, đi kèm sự chăm bón, tưới tắm hàng ngày bằng tình yêu thương. Điều đó cần nỗ lực, không thể là thành quả “trên trời rơi xuống”. Nói cách khác, thành công của Toyota trong 30 năm qua tại Việt Nam không tự nhiên mà có. Đó là hành trình bền bỉ, kiên trì với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

Điều này thể hiện trong tư duy của những người đứng đầu đại lý, thấm nhuần trong hành trình phát triển suốt 3 thập kỷ của hệ thống đại lý Toyota. Việc hợp tác với những đại lý đầu tiên đánh dấu bước ngoặt trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững giữa Toyota và hệ thống đại lý sau này. Trên hành trình hợp tác, các đại lý là đối tác chiến lược để cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn chung. Tính đến năm 2024, Toyota đã có 86 đại lý, chi nhánh và trạm dịch vụ ủy quyền trải rộng khắp tỉnh thành ở Việt Nam với cùng một mục tiêu: Mang đến sự an tâm, an toàn, niềm vui và cảm xúc cho khách hàng thông qua những chiếc xe.

Chính những nỗ lực không ngừng suốt 3 thập kỷ đó đã mang lại ấn tượng sâu sắc và niềm tin của khách hàng dành cho thương hiệu. Anh Nguyễn Chánh Thịnh - chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tại TP.HCM - cho biết: “Lựa chọn xe Toyota, tôi cảm thấy dịch vụ hậu mãi tốt, chi phí nuôi xe thấp, nhân viên luôn nhiệt tình chu đáo. Nếu cần sửa chữa hay bảo dưỡng thì đến đại lý nào cũng được, chất lượng như nhau, rất thuận tiện”.

Anh Trần Công Chính, một khách hàng khác của Toyota, bày tỏ: “Điều quan trọng nhất với tôi là cảm giác cả gia đình được bảo vệ an toàn trên mọi hành trình. Bền bỉ, an toàn, tiết kiệm là những lý do tôi quyết định chọn Toyota cho gia đình”.

Một chiếc xe tốt chỉ là điểm khởi đầu, khách hàng lựa chọn gắn bó với Toyota vì sự tận tâm, chuyên nghiệp và thấu hiểu. Trong thời gian tới, Toyota tiếp tục bền bỉ với mục tiêu đặt ra, cam kết phục vụ bằng trái tim đúng với tinh thần Omotenashi để hướng tới những cột mốc mới rực rỡ hơn nữa.