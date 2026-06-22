'Toy Story 5' và hành trình 3 thập kỷ tạo nên tượng đài hoạt hình

"Toy Story" là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, biểu tượng của ngành hoạt hình trong suốt 3 thập kỷ qua.

Phần mới nhất, Toy Story 5 mang đến câu chuyện độc đáo với cuộc đối đầu của giá trị truyền thống và sự vươn mình của thế giới công nghệ.

Tượng đài tuổi thơ suốt 3 thập kỷ

“Câu chuyện mà phim mang đến là những điều mà thế hệ trẻ cần vào lúc này. Pixar, một lần nữa, đã mang lại tác phẩm điện ảnh ý nghĩa và nhất định phải xem”hay“Đây sẽ là bộ phim hoạt hình của năm 2026” là những nhận định về phần phim mới nhất của bộ phim hoạt hình Toy Story tại buổi chiếu sớm cho giới truyền thông.

Ngay khi công bố, Toy Story 5 thu về không ít ý kiến trái chiều lẫn hoài nghi của khán giả vì cho rằng Disney cố ý “vắt sữa”. Do đó, phần phim thứ 5 đánh dấu sự trở lại của cặp đôi Woody (Tom Hanks) và Buzz Lightyear (Tim Allen) khiến nhiều người hâm mộ lo lắng rằng: Hành trình mới của bộ đôi có còn giữ được sức nóng sau hơn 3 thập kỷ?

Toy Story vẫn giữ nguyên sức hút sau 3 thập kỷ.

Gần đây, trong buổi công chiếu đặc biệt dành cho các nhà phê bình, nhà báo tại thị trường Bắc Mỹ, Toy Story 5 được đánh giá về chất lượng và độ sâu câu chuyện có thể sánh ngang với 3 phần phim đầu tiên. Cho những khán giả đã quên, thương hiệu hoạt hình Toy Story có cú ghi điểm ấn tượng với điểm cà chua tươi 100% cho 2 phần đầu tiên và 98% cho phần thứ 3, theo Rotten Tomatoes.

Và lần đầu tiên trong phần phim của Toy Story, việc nhân vật Jessie được đặt làm trọng tâm của câu chuyện đã mở ra góc nhìn thú vị về cuộc chiến “giành trái tim” trẻ con giữa đồ chơi truyền thống và thiết bị công nghệ hiện đại. Điều này khẳng định Toy Story 5 không phải là sản phẩm “vắt sữa” từ nhà Disney. Ngược lại, “Phim Toy Story 5 là màn trở lại thể hiện phong độ vững vàng của Pixar Animation Studio. Đồng thời, đây là lời nhắc cho người xem vì sao thương hiệu này vẫn là chuỗi phim hoạt hình vĩ đại”, Chủ tịch Hiệp hội phê bình phim Hollywood bày tỏ.

Toy Story 5 nhận về phản hồi tích cực sau buổi công chiếu đặc biệt dành cho nhà phê bình và giới truyền thông.

Bộ phim huyền thoại của hàng triệu người xem

Sau 7 năm kể từ phần 4, Toy Story 5 khiến nhiều khán giả trung thành tò mò khi Pixar quyết định cho thương hiệu trở lại sau cái kết gây sốc ở Toy Story 4 với màn chia tay của Woody và Buzz Lightyear. Nếu câu chuyện của Toy Story 5 tiếp tục khai thác về hai nhân vật này thì ắt hẳn sẽ khiến người xem ngao ngán.

Sau 7 năm kể từ phần 4, Toy Story 5 khiến nhiều khán giả trung thành tò mò khi Pixar quyết định cho thương hiệu trở lại.

Nỗi lo đó là điều Walt Disney Studios hiểu và “cha đẻ” của thương hiệu hoạt hình này - Pixar chắc chắn cũng biết. Việc khai thác sự lên ngôi của thiết bị công nghệ, những tác động ăn sâu của chúng đến cuộc sống nhằm gióng lên hồi chuông về những món đồ chơi truyền thống đang dần bị lãng quên cho thấy bộ phim mang đến câu chuyện không hề lạc hậu.

Đồng thời, việc lựa chọn Andrew Stanton cho vị trí đạo diễn là quyết định thông minh của Pixar. Bởi, ai hiểu được đứa con của mình hơn chính cha ruột? Ngoài ra, phần phim thứ 5 còn sẵn sàng phá bỏ công thức đã từng giúp mình thành công suốt 30 năm: Không còn xây dựng Woody và Buzz Lightyear như cặp nhân vật chính mà chuyển trọng tâm vào Jessie. Điều này thực sự mở ra chương mới cho loạt phim huyền thoại.

Toy Story 5 tạo nên câu chuyện độc đáo với cuộc đối đầu của giá trị truyền thống và sự vươn mình của công nghệ.

Đặc biệt, Toy Story 5 xoay quanh chủ đề đồ chơi truyền thống và thiết bị công nghệ không chỉ đưa ra thông điệp thời đại. Xa hơn, phim chạm vào nỗi sợ bị bỏ rơi của thế hệ hiện tại. Từ việc món đồ chơi mang vết thương lòng sâu sắc như Jessie khi bị bỏ lại bởi cô chủ Emily, nội dung của Toy Story 5 tạo nên hành trình giàu cảm xúc, chân thật nhưng không kém phần chữa lành cho những tổn thương, xung đột xảy ra trước sức phát triển của thời đại số đối với xã hội nói chung, trẻ em nói riêng.

Nội dung của Toy Story 5 tạo nên hành trình giàu cảm xúc, chân thật.

Thương hiệu hoạt hình đến từ nhà Disney - Pixar chứng minh đây là bộ phim huyền thoại của đủ độ tuổi khi luôn trung thành với tinh thần cốt lõi của mình suốt 5 phần. Đó là câu chuyện chạm đến trái tim trẻ em lẫn người lớn không chỉ bằng thế giới đồ chơi đầy màu sắc, hành trình phiêu lưu thỏa sức tưởng tượng mà còn khơi dậy cho người xem câu hỏi về lòng trắc ẩn, tình bạn, sự kết nối của các thế hệ. Tất cả nhằm mang lại sự thấu hiểu bên cạnh giá trị giải trí.

Để rồi khi Toy Story bắt đầu hành trình của mình từ năm 1995 đến nay, những người hâm mộ trung thành của bộ phim nhận ra bản thân vẫn mãi là “đứa trẻ” trong hành trình học lớn khi nói về thấu hiểu: Bố mẹ thông hiểu con cái, bạn bè đồng cảm cho nhau và cách trẻ em hiểu về sự thay đổi của cuộc sống. Từ đó, Toy Story không đơn thuần là câu chuyện và nỗi ám ảnh của riêng Woody, Buzz Lightyear hoặc Jessie, thông qua mỗi nhân vật, đó là câu chuyện dành cho chúng ta.