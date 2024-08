Top những khu nghỉ dưỡng đáng trải nghiệm dịp 2/9

Với tấm thẻ NCB Visa của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), bạn sẽ sở hữu bí kíp trải nghiệm các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế từ Bắc tới Nam với chi phí ưu đãi.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là dịp để bạn tạm gác bộn bề công việc và tận hưởng những giây phút thư giãn bên gia đình, bạn bè.

Nghỉ dưỡng hạng sang tiêu chuẩn quốc tế cho cặp đôi

Tọa lạc giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, Capella Hanoi là khách sạn đầu tiên mang thương hiệu Capella vận hành tại Việt Nam, được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley. Năm 2023, Capella Hanoi được Travel & Leisure bình chọn là “Khách sạn trong thành phố tốt nhất Việt Nam”.

Capella Hanoi mang kiến trúc Art Nouveau và Art Deco, tái hiện lữ quán xa hoa dành cho nghệ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng thời kỳ hoàng kim của nhạc Opera những năm 1920. Khách sạn cách Nhà hát Lớn và Hồ Hoàn Kiếm chưa tới 5 phút đi bộ, là điểm khởi đầu lý tưởng để khám phá cuộc sống Hà Nội đặc trưng. Khi sử dụng thẻ NCB Visa để thanh toán, khách hàng được giảm giá 10% dịch vụ lưu trú trên giá niêm yết.

Ngược về Tây Bắc mùa lúa - với thửa ruộng bậc thang xanh mướt mải vào tháng 8 và chuyển vàng khi tháng 9 sang, NCB dành tặng ưu đãi đặc quyền tại một trong những khách sạn 5 sao quốc tế nơi đây.

Mang thương hiệu MGallery - bộ sưu tập khách sạn boutique cao cấp nhất của AccorHotels, Hotel de la Coupole - Mgallery (Sa Pa, Lào Cai) được ví như tác phẩm kiến trúc mang phong cách Pháp kinh điển trong không gian huyền ảo của Sa Pa, cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế tại “Đà Lạt của miền Bắc” theo cách hoàn toàn mới.

Khách hàng sử dụng NCB Visa sẽ nhận ưu đãi giảm 15% tổng hóa đơn ẩm thực và spa (không sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, gói đặc biệt khác) và được nâng cấp hạng phòng với booking từ 2 đêm khi trải nghiệm kỳ nghỉ tại đây.

Quảng Ninh cũng là lựa chọn không thể bỏ qua trong kỳ nghỉ lễ. Ngoài vùng vịnh xanh trong, các khu vui chơi, ẩm thực hấp dẫn, Quảng Ninh còn có trải nghiệm đặc biệt và đẳng cấp: Yoko Onsen Quang Hanh - khu nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng chuẩn Nhật.

Giữa không gian riêng tư và tràn ngập thiên nhiên trong lành, du khách sẽ trải nghiệm trọn vẹn kỳ nghỉ thư thái với hơn 40 bể tắm khoáng và phòng xông tại khu Public Onsen chuẩn Nhật, nghỉ dưỡng biệt lập tại khu Private Onsen với nguồn khoáng thiên nhiên Quang Hanh quý giá được dẫn vào từng căn biệt thự, thưởng thức ẩm thực phong phú và các liệu pháp trị liệu giúp cân bằng thân - tâm - trí. Khách hàng sử dụng thẻ NCB Visa sẽ được giảm 10% dịch vụ ăn uống (không bao gồm đồ uống có cồn) và giảm 20% dịch vụ spa, thuê kimono, mua đồ tại quầy bán đồ lưu niệm.

Cùng bạn bè và gia đình tận hưởng kỳ nghỉ cao cấp

Cũng tại miền Bắc, NCB hợp tác với những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu dành cho nhóm khách, mang tới đặc quyền nghỉ dưỡng với tiện ích tiêu chuẩn 5 sao và chính sách ưu đãi.

Oakwood Ha Long Bay tọa lạc giữa trung tâm Hạ Long, được World Travel Awards vinh danh “Khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình hàng đầu châu Á”. Đây là lựa chọn nghỉ dưỡng hàng đầu cho các gia đình tại miền Bắc. Khu nghỉ dưỡng cách Hà Nội hơn 2 giờ đồng hồ di chuyển, kết nối dễ dàng với tiện ích - dịch vụ du lịch hàng đầu Hạ Long và cách khu nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh chưa đầy 25 phút đi xe.

Khách hàng của NCB sử dụng thẻ Visa sẽ được giảm 15% cho dịch vụ ăn uống (không bao gồm đồ uống có cồn), giảm 20% giá niêm yết cho dịch vụ spa, tặng voucher đồ uống tại Lazy Bar, nhận phòng sớm từ 12h và trả phòng muộn đến 14h (tùy công suất của resort), giảm giá 20% trên giá phòng công bố tại resort.

Nằm giữa núi non trập trùng của Hòa Bình, khu nghỉ dưỡng Serena Resort Kim Bôi đưa du khách đắm chìm trong sự thư thái và yên bình đúng nghĩa. Khu nghỉ dưỡng cách Hà Nội 2 tiếng lái xe, thiết kế với vật liệu xây dựng từ gỗ, tre nứa. Nơi đây mang vẻ đẹp mộc mạc của bản làng giữa núi rừng, cùng ẩm thực, hoạt động văn hóa đặc trưng. Serena Resort Kim Bôi giảm 10% dịch vụ ăn uống (không bao gồm đồ uống có cồn), giảm 15% dịch vụ lưu trú và spa cho khách hàng thanh toán bằng thẻ NCB Visa.

NCB cũng ưu đãi khách hàng tại Premier Village Danang Resort - một trong những khu nghỉ dưỡng được gia đình, nhóm bạn yêu thích gần trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Bắc Mỹ An với bãi cát trắng mịn trải dài, nước biển xanh trong do AccorHotels quản lý vận hành, từng được bình chọn là 1 trong 10 “Khách sạn dành cho gia đình thân thiện nhất châu Á” và được chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới Tripadvisor trao giải thưởng “Travellers' Choice Best of the Best 2023”.

Premier Village Danang Resort áp dụng chính sách giảm 20% trên giá RB1 (bed & breakfast - flexible rate) cho tất cả các loại villa, giảm 15% giá dịch vụ spa và dịch vụ F&B (không bao gồm đồ uống có cồn) cho khách hàng dùng NCB Visa.

Nếu yêu thích thành phố biển Phú Quốc với những bờ cát trắng tinh khôi và loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới, NCB Visa sẽ khiến chuyến đi của gia đình thêm thuận lợi với loạt ưu đãi hấp dẫn.

Khách hàng của NCB được giảm 20% cho villa trên giá công bố, giảm 15% cho dịch vụ spa, giảm 15% cho dịch vụ F&B (không bao gồm đồ uống có cồn) khi nghỉ dưỡng và thanh toán bằng NCB visa tại Premier Village Phu Quoc. Khách sạn Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay cũng thiết kế nhiều gói dịch vụ hấp dẫn dành riêng cho khách hàng NCB dịp này.

Điểm đến lý tưởng cho doanh nhân

Đà Nẵng là điểm đến làm việc kết hợp giải trí, nghỉ dưỡng được doanh nhân yêu thích lựa chọn. Các doanh nhân sẽ có hành trình tuyệt vời với ưu đãi đặc quyền khi nghỉ dưỡng tại khách sạn Novotel Danang Premier Han River bên sông Hàn thơ mộng và chơi golf tại Ba Na Hills Golf Club.

Novotel Danang Premier Han River là khách sạn đầu tiên đạt tiêu chuẩn quốc tế của thành phố, dưới sự quản lý của tập đoàn Accor danh tiếng. Khách sạn nằm tại vị trí đắc địa với phong cách hiện đại, sang trọng, cung cấp hàng loạt dịch vụ đáp ứng nhu cầu giải trí, thư giãn và làm việc của khách lưu trú. Có thể kể đến không gian hội nghị, hệ thống nhà hàng - quán bar, spa, trung tâm thể thao, lớp học yoga, bể bơi… Khách hàng sử dụng NCB Visa nhận ưu đãi tới 30% trên giá RB1 (bed & breakfast flexible rate) cho tất cả các loại phòng và giảm 20% cho dịch vụ giặt ủi, spa.

Trong khi đó, Ba Na Hills Golf Club - sân golf 18 lỗ do golf thủ huyền thoại thế giới Luke Donald thiết kế - cũng dành mức giá ưu đãi riêng cho chủ thẻ NCB Visa khi trải nghiệm. Sân golf có chiều dài 7.185 m, 72 gậy tiêu chuẩn, 9 lỗ đầu nép bên rừng, trong khi 9 lỗ sau quay mình sang các sườn đồi uốn lượn.

Đặc biệt, các ưu đãi trên được áp dụng đến hết ngày 31/12, mang đến cho chủ thẻ NCB Visa cơ hội trải nghiệm những chuyến nghỉ dưỡng hoàn hảo, thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè với chi phí tối ưu.

Bên cạnh đặc quyền trải nghiệm nghỉ dưỡng “may đo” cho khách hàng sử dụng NCB Visa, ngân hàng NCB cũng liên kết với hàng loạt đối tác uy tín để mang tới chính sách ưu đãi tăng vượt trội, thiết thực khi thanh toán bằng NCB Visa như: Giảm 20% (tối đa 200.000 đồng) khi thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng thuộc chuỗi Golden Gate: Gogi House, Manwah, Isushi, Asima, Kichi Kichi; giảm tới 50% (tối đa 20.000 đồng) khi di chuyển bằng xe XanhSM; giảm 15% (tối đa 500.000 đồng) cho mỗi giao dịch tại các cửa hàng PNJ toàn quốc; giảm tới 560.000 đồng/tuần khi chi tiêu tại ShopeeFood; ưu đãi mua 2 vé xem phim với giá 100.000 đồng tại website CGV và ứng dụng CGV Cinemas vào các ngày thứ sau đến chủ nhật hàng tuần….