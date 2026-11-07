Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026 lộ diện

Người đẹp Vũ Hồng Hạnh được gọi tên đầu tiên trong top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026 nhờ lượt bình chọn cao nhất.

Đúng 20h, chương trình bắt đầu với màn đồng diễn của top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 và top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024. Trải qua phần thi áo dài và áo tắm, BTC thông báo những cái tên lọt top 25. Trong đó, người đẹp Vũ Hồng Hạnh được gọi tên đầu tiên. Cô là người đẹp được bình chọn nhiều nhất.

Vũ Hồng Hạnh trong phần trình diễn áo tắm. Ảnh: BTC.

Những gương mặt còn lại trong top 15 là Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi, Nguyễn Yến Trang, Đinh Diệu Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Đinh Hoàng Gia Linh, Tạ Thị Hoa, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Gouband Lisa, Bùi Mai Linh, Nguyễn Thị Kim Châu, Nguyễn Thị Hoa, Lưu Phương Anh và Phạm Lê Ái Linh.

Sau đó, top 15 tiếp tục bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội. Tuy nhiên, Trần Xuân Khánh Linh gặp sự cố. Cô vấp váy rồi ngã trên sân khấu khiến phần trình diễn chưa được trọn vẹn.