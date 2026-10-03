“Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết” 2026 tôn vinh những tác phẩm kết tinh trải nghiệm thương trường, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng doanh nhân Việt.

“Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết” năm 2026 tôn vinh những tác phẩm kết tinh trải nghiệm thương trường, lan tỏa tri thức, cảm hứng và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng doanh nhân Việt.

10 tác phẩm của các doanh nhân, nhà quản trị và những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vừa được. Ban Tổ chức xét chọn vào "Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết" năm 2026. Không chỉ ghi dấu những trải nghiệm trên thương trường, các tác phẩm còn cho thấy một xu hướng đáng chú ý: ngày càng nhiều doanh nhân lựa chọn viết để chia sẻ tri thức, truyền cảm hứng và để lại giá trị cho cộng đồng.

“Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết” năm 2026 tôn vinh những tác phẩm kết tinh trải nghiệm thương trường, lan tỏa tri thức, cảm hứng và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng doanh nhân Việt

Năm 2026, "Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết" được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026, do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM tổ chức. Hoạt động hướng đến khuyến khích doanh nghiệp xây dựng văn hóa học tập, phát triển tủ sách doanh nghiệp, coi trọng tri thức và chia sẻ kinh nghiệm quản trị; đồng thời tôn vinh những doanh nhân có đóng góp cho văn hóa đọc và sáng tạo tri thức.

Năm nay có 67 tác phẩm đủ điều kiện được các đơn vị xuất bản, phát hành và doanh nhân đề cử. Hội đồng Sách Doanh nhân thực hiện đánh giá độc lập theo thang điểm 100, dựa trên bốn nhóm tiêu chí: chất lượng nội dung; ý nghĩa xã hội và giá trị truyền cảm hứng; tính sáng tạo, đột phá; cùng kỹ - mỹ thuật của tác phẩm.

Sau vòng đánh giá của Hội đồng Sách Doanh nhân, Hội đồng chung khảo tiếp tục thảo luận để hình thành danh sách cuối cùng. Quá trình này cũng được đặt trong tinh thần mở rộng không gian cho nhiều tác giả, nhiều chủ đề và bảo đảm sự đa dạng của danh sách được vinh danh.

10 tác phẩm được thống nhất lựa chọn gồm: Go Global - Cẩm Nang Sống, Làm Việc & Tỏa Sáng Toàn Cầu của bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Go Global Holdings; Khác Biệt Để Thành Công - Độc Chiêu Kinh Doanh Cho Các Doanh Nghiệp Việt Nam của ông Lý Quí Trung - Chủ tịch Viện Doanh nhân Đương đại LQT; Người Giữ Thời Gian của bà Lê Thị Thanh Lâm - Nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn Food; Người Ngoài Khung - Thiền Giữa Đời Thường của bà Lê Thị Thanh Lâm - Nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn Food; Phép Màu Để Vượt Lên Chính Mình của bà Nhan Húc Quân - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bao bì Giấy nhôm New Toyo Việt Nam; Living Truth - The Keys To Shedding Ideals and Expectations to Find Authentic Success của ông Trần Tiến Công - Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn VCI International và Jack Canfield; Tôi Muốn Trở Thành Nhà Lãnh Đạo của ông Phạm Duy Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam; AI Roadmap - Lộ trình ứng dụng AI toàn diện cho doanh nghiệp của ông Nguyễn Văn Lượng - Chủ hộ kinh doanh Nhà sách và Cửa hàng tiện ích Bella (Nhà sách Bella); Quản Trị Chiến Lược Thực Chiến của ông Trần Quốc Việt - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Quản trị Doanh nghiệp (IBS); và Nhận Diện Đô Thị Việt Nam Đương Đại của ông Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế Ngô Viết.

Điểm đáng chú ý của danh sách năm nay là sự đa dạng về chủ đề. Từ năng lực hội nhập và phát triển bản thân, tư duy kinh doanh, quản trị, lãnh đạo đến trí tuệ nhân tạo, chiến lược doanh nghiệp và góc nhìn về đô thị Việt Nam đương đại, các tác phẩm mở ra nhiều lát cắt khác nhau về hành trình kiến tạo giá trị của người Việt trong thời đại mới.

Nếu "Đọc để dẫn đầu" là hành trình tiếp nhận tri thức để giải quyết những bài toán của doanh nghiệp, thì "Viết để dẫn dắt" là bước tiếp theo: doanh nhân biến những trải nghiệm, bài học và suy ngẫm của mình thành tri thức có thể chia sẻ với cộng đồng. Đây cũng chính là một trong ba trụ cột của chiến dịch truyền thông Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026, bên cạnh "Doanh nghiệp học tập".

Ở góc độ rộng hơn, việc doanh nhân viết sách không chỉ là câu chuyện của một cá nhân hay một tác phẩm. Mỗi cuốn sách là một cách lưu giữ kinh nghiệm, chuyển hóa trải nghiệm thành tri thức và tạo thêm nguồn tham khảo cho những người đang khởi nghiệp, điều hành và phát triển doanh nghiệp.

Thông qua Tuần lễ Doanh nhân và Sách, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM kỳ vọng khơi dậy tinh thần tự học, thúc đẩy văn hóa đọc, viết và học tập suốt đời trong cộng đồng doanh nhân; qua đó góp phần hình thành môi trường doanh nghiệp coi trọng tri thức và năng lực học tập. Thông điệp của chương trình được xác định rõ: "Doanh nhân đọc để dẫn đầu, viết để dẫn dắt, học tập suốt đời để doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh."

"Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết" năm 2026 vì thế không chỉ là danh sách những tác phẩm được lựa chọn để vinh danh. Đó còn là lời ghi nhận dành cho những doanh nhân đã bước thêm một bước từ người làm kinh doanh trở thành người kiến tạo và chia sẻ tri thức - để những điều được học, được trải nghiệm và được trả giá trên thương trường có thể tiếp tục được truyền lại cho cộng đồng và các thế hệ doanh nhân kế tiếp.

Lễ khai mạc và vinh danh "Top 10 sách hay do Doanh nhân Việt viết" năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 9 giờ ngày 6/10/2026 tại Đường Sách TP.HCM, trong khuôn khổ Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026.