Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 qua ống kính Đinh Quang Thành

NSNA Đinh Quang Thành cho biết, tháng 3/1975, ông cùng 4 đồng nghiệp ở Thông tấn xã Việt Nam, hợp thành "Tổ mũi nhọn" (biệt danh do cơ quan đặt), tham gia chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Nhận lệnh xong, ông chỉ kịp gọi điện báo cho vợ đến cơ quan mang giúp tư trang về nhà. Ông nhận một khẩu súng ngắn, mang hai chiếc máy ảnh Rolleiflex và Pentax, khoác ba lô lên đường. Ông cùng tổ phóng viên di chuyển trên chiếc xe com măng ca, nhập vào các binh đoàn hành tiến thần tốc dọc quốc lộ 1 với tinh thần tất cả để giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ảnh Quân địch ở cảng Non Nước (Đà Nẵng) chạy ra biển, bỏ lại toàn bộ quân trang, quân dụng và đồ dùng gia đình ngổn ngang trên các cầu tàu.