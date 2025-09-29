Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump xuất hiện tại cuộc họp bất thường của quân đội Mỹ

  Thứ hai, 29/9/2025 09:21 (GMT+7)
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ gửi thông điệp “chúng tôi yêu quý các vị” tới các tướng lĩnh, đô đốc Mỹ trong cuộc họp hiếm có tại Quantico, nhằm khơi dậy tinh thần chiến binh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/9 cho biết ông sẽ gửi thông điệp “chúng tôi yêu quý các vị” tới đội ngũ tướng lĩnh và đô đốc Mỹ trong cuộc gặp tại Quantico, bang Virginia - nơi ông nhấn mạnh họ là những nhà lãnh đạo đáng trân trọng, cần mạnh mẽ và cứng rắn.

Theo Washington Post, Bộ trưởng Chiến tranh (trước là Bộ trưởng Quốc phòng) Pete Hegseth đã triệu tập các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ từ khắp thế giới về dự một cuộc họp hiếm hoi tại Quantico vào ngày 30/9 - sự kiện được đánh giá là hiếm khi toàn bộ lãnh đạo quân đội Mỹ cùng xuất hiện ở một địa điểm.

“Đó đơn thuần là để khơi dậy tinh thần đồng đội. Đã đến lúc ai đó phải làm điều này”, ông Trump nói thêm.

Sự có mặt của ông Trump được dự báo sẽ thu hút sự chú ý, có thể làm lu mờ bài phát biểu của ông Hegseth - người dự kiến kêu gọi quân đội Mỹ duy trì “tinh thần chiến binh” và có thể đề cập đến nhiều vấn đề khác.

Mỹ hiện duy trì quân số trên khắp thế giới, từ Hàn Quốc, Nhật Bản tới Trung Đông, với các đơn vị do những tướng lĩnh hai, ba và bốn sao chỉ huy. Trong hầu hết bài phát biểu công khai, ông Hegseth thường nhấn mạnh “tinh thần chiến binh” và sự cần thiết phải duy trì tư duy này trong toàn quân.

Đầu tháng này, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng trở lại thành “Bộ Chiến tranh” - danh xưng tồn tại đến sau Thế chiến II, trước khi các quan chức tìm cách nhấn mạnh vai trò ngăn ngừa xung đột của Lầu Năm Góc.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hegseth - cựu người dẫn chương trình Fox News - đã có những động thái nhanh chóng và gây chú ý để tái cấu trúc bộ máy, sa thải nhiều tướng lĩnh cấp cao nhằm thực thi chương trình an ninh quốc gia của ông Trump và loại bỏ các sáng kiến đa dạng mà ông coi là “phân biệt đối xử”.

Theo giới chức, sự kiện dự kiến diễn ra tại Đại học Thủy quân Lục chiến ở Quantico, Virginia. Nhiều lãnh đạo quân sự cấp cao sẽ bay tới căn cứ chung Andrews ở Maryland bằng máy bay quân sự phục vụ công vụ.

Hiện chưa rõ vì sao cuộc họp này không được tổ chức trực tuyến, trong khi việc đưa và bảo vệ hàng loạt quan chức cấp cao tới một địa điểm có thể tiêu tốn ít nhất hàng triệu USD.

Hàng trăm tướng lĩnh quân đội Mỹ bất ngờ bị triệu tập họp bất thường

Hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ trên toàn cầu đã được triệu tập về căn cứ quân sự ở bang Virginia để họp với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào ngày 30/9, song lý do của cuộc họp vẫn chưa được công khai.

19:16 26/9/2025

Phương Linh

