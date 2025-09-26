Hàng trăm tướng lĩnh quân đội Mỹ bất ngờ bị triệu tập họp bất thường

Hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ trên toàn cầu đã được triệu tập về căn cứ quân sự ở bang Virginia để họp với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào ngày 30/9, song lý do của cuộc họp vẫn chưa được công khai.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong một cuộc họp báo ở Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ, cuộc họp dự kiến được tổ chức tại căn cứ quân sự ở Quantico, Virginia. Các quan chức này nói rõ dường như không ai biết nội dung cuộc họp, kể cả các tướng lĩnh và sĩ quan chỉ huy, hoặc lý do tại sao cuộc họp đột ngột được thêm vào lịch trình.

Một nguồn tin thân cận cho biết họ đã nghe thấy nhiều giả thuyết, từ việc kiểm tra thể lực nhóm, đến việc nhận báo cáo tóm tắt về tình hình của Bộ Quốc phòng, cho đến việc sa thải hàng loạt sĩ quan, nhưng bất kể lý do là gì, việc triệu tập đột ngột nhiều sĩ quan quân đội cấp cao như vậy là bất thường.

Một số quan chức cũng bày tỏ lo ngại về an ninh khi có quá nhiều sĩ quan cấp cao ở cùng một nơi cùng một lúc. Một phụ tá Quốc hội nói với CNN rằng trừ khi Bộ trưởng Hegseth có kế hoạch công bố "một chiến dịch quân sự mới lớn hoặc một cuộc đại tu toàn diện cơ cấu chỉ huy quân sự, tôi không thể nghĩ ra lý do chính đáng nào cho việc này".

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell xác nhận ông Hegseth sẽ "phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới". Lầu Năm Góc không trả lời các câu hỏi cụ thể về mục đích của cuộc họp hoặc liệu chỉ thị này có dành cho tất cả các tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao trong quân đội hay không.

Trong một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục chiều 25/9, Tổng thống Donald Trump đã trả lời câu hỏi về cuộc họp sắp tới bằng cách nói: "Thật tuyệt vời khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới về tụ họp?". Ông chủ Nhà Trắng tiết lộ cuộc họp ít nhất sẽ có một phần liên quan đến việc xem xét lại trang thiết bị quân sự.

Hiện chưa rõ lệnh này áp dụng đối với tất cả các sĩ quan cấp tướng và cấp phó hay chỉ dành cho những người giữ một số vai trò chỉ huy hoặc lãnh đạo nhất định.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đã sa thải hàng loạt sĩ quan cấp tướng và cấp phó cấp cao kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, với nhiều lý do không được nêu rõ. Hồi tháng 5, Bộ trưởng Hegseth cũng đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng cắt giảm ít nhất 20% số lượng tướng lĩnh và đô đốc bốn sao.

Các sĩ quan đã bị sa thải cho đến nay bao gồm cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng CQ Brown; Đô đốc Lisa Franchetti, cựu Tham mưu trưởng Hải quân; Đô đốc Linda Fagan, cựu Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên; Tướng James Slife, cựu Phó Tổng tư lệnh Không quân; Trung tướng Jeffrey Kruse, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ; Phó Đô đốc Nancy Lacore, cựu Tư lệnh Lực lượng Dự bị Hải quân; và Chuẩn Đô đốc Milton Sands, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Hải quân.

Trước khi đảm nhận vai trò Bộ trưởng Quốc phòng, ông Hegseth đã nhiều lần lên tiếng tỏ ra bất mãn với phần lớn tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao hiện đang phục vụ trong quân đội. Trong một lần xuất hiện trên podcast vào mùa hè năm ngoái, ông Hegseth cho biết 1/3 sĩ quan cấp cao của quân đội đang tích cực tiếp tay cho những gì ông cho là động thái hướng tới chính trị hóa quân đội.