Tổng thống Indonesia công bố các biện pháp xoa dịu căng thẳng

Chiều 31/8, một cuộc họp quy tụ các nhà lãnh đạo đảng phái chính trị và các thành viên của Nội các Indonesia nhằm giải quyết các căng thẳng chính trị của quốc gia và tái khẳng định cam kết chung về cải cách và thống nhất.





Hàng trăm người biểu tình tại Trụ sở Cảnh sát Thủ đô Jakarta (Polda Metro Jaya). Ảnh: Minh Thái/TTXVN

Tổng thống Prabowo Subianto tuyên bố Hạ viện (DPR) sẽ bãi bỏ một số chính sách đã gây tranh cãi trước đó. Theo ông, đây là một phần trong phản ứng của chính phủ trước những ý kiến trái chiều và phản ứng xã hội trong thời gian qua.

Ông nhấn mạnh các thành viên DPR luôn lắng nghe dư luận và ưu tiên lợi ích của người dân. Giới chức DPR và các chủ tịch đảng đã truyền đạt thông qua các nhà lãnh đạo phe phái của họ rằng các thành viên DPR phải luôn cam kết phục vụ lợi ích cộng đồng.

Trước đó, từ ngày 25-30/8, các cuộc biểu tình biến thành bạo lực đã diễn ra quanh khu vực tòa nhà Quốc hội ở Jakarta, bao gồm Senayan, Semanggi, Kwitang, Senen và Tanjung Priok nhằm phản đối một số chính sách gây tranh cãi, cũng như một số phát ngôn gây trái chiều của một vài nhà lập pháp. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã hủy bỏ kế hoạch tới Trung Quốc để trực tiếp giám sát và giải quyết tình hình.

Người dân vẫn chạy bộ, đạp xe vào ngày Chủ nhật “không ô tô” trên tuyến đường Sudirman, trung tâm Jakarta. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Đến ngày 31/8, bầu không khí bình yên đã dần trở lại thủ đô Jakarta, khi các hoạt động khắc phục và giữ gìn trật tự công cộng đang được triển khai tích cực nhằm ổn định đời sống xã hội.

Cơ quan Môi trường Jakarta (DLH) đã triển khai 1.150 nhân viên vệ sinh nhằm nhanh chóng khôi phục diện mạo sạch đẹp của Jakarta để các hoạt động của người dân và giao thông ở các khu vực có thể trở lại bình thường sau các cuộc biểu tình.