Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chiều 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 tới 24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam; chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân.

Hai nhà Lãnh đạo đồng chủ trì họp báo chung, thông tin về kết quả hội đàm và chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của Việt Nam - Hàn Quốc gồm 12 văn bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Tổng thống Lee Jae Myung. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Lee Jae Myung đồng chủ trì Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; bày tỏ trân trọng và đánh giá cao Tổng thống Lee Jae Myung là vị khách đầu tiên thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước ngay sau khi Việt Nam kiện toàn Ban lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI; nhấn mạnh chuyến thăm là minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện bền chặt, hiệu quả và sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung tham quan Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam và tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam; chân thành chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định quan hệ hai nước là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em và Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam, trong việc thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.

Trên cơ sở những thành quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước thời gian qua, Lãnh đạo hai nước khẳng định sẵn sàng cùng nhau thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển hướng tới tương lai thịnh vượng chung.

Trong bầu không khí hữu nghị, thân tình, Lãnh đạo hai nước đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh việc triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, trong đó cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030...

Tại Hà Nội, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Bà Kim Hae Kyung đã tham dự Lễ hội Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội, do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trong thời gian thăm Việt Nam, tối 23/4, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đã đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, thưởng thức phở tại một nhà hàng trên phố Đinh Liệt, thưởng thức kem Thủy Tạ, ngắm phố phường Thủ đô Hà Nội...

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.