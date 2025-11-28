Tổng giám đốc FPT: 'AI là chìa khóa để doanh nhân trẻ vươn mình'

"Nếu nắm bắt được chuyển đổi số, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên nhóm dẫn đầu" - Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại Đại hội Doanh nhân trẻ toàn quốc.

Ngày 27/11, Đại hội Hội doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức ở Hà Nội. Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, chia sẻ thông điệp về vai trò của doanh nhân trẻ trong kỷ nguyên công nghệ, đồng thời khẳng định: "Nếu nắm bắt được chuyển đổi số, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên nhóm dẫn đầu".

Với tinh thần kiến tạo thế hệ doanh nhân trẻ bản lĩnh - sáng tạo - làm chủ công nghệ, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của việc đầu tư vào khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo để doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu.

Ông Khoa cho rằng dù khu vực tư nhân đóng góp 42% GDP và 55% tổng thu nhập xã hội trong 10 năm qua, nhưng doanh nghiệp Việt vẫn chưa thực sự "đủ khỏe" để cạnh tranh với tập đoàn lớn trên toàn cầu. Vị lãnh đạo nhận định "khoảng trống chiến lược" nằm ở việc đầu tư cho đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Đây là yếu tố sống còn để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình và chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức.

Từ kinh nghiệm thực chiến đi ra toàn cầu của FPT, ông Khoa cho biết thế hệ doanh nhân mới, doanh nhân trẻ cam kết 3 đột phá mới, bao gồm: Đột phá về nhân lực và coi đây là tài sản lớn nhất của quốc gia, đột phá về khoa học công nghệ và dữ liệu, đột phá mô hình kinh doanh và hệ sinh thái. Đồng thời, thế hệ doanh nhân trẻ cam kết tôn trọng pháp luật, đoàn kết, làm chủ công nghệ, đầu tư vào tri thức, cùng đưa khát vọng Việt Nam vươn tầm thế giới.

Tổng giám đốc FPT khẳng định AI là chìa khóa để doanh nhân trẻ Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ông Khoa nhận định doanh nhân trẻ phải có kỹ năng "hợp tác với AI" (trí tuệ nhân tạo), coi dữ liệu là nguồn năng lượng cạnh tranh mới. Trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt thúc đẩy hệ thống dữ liệu quốc gia, nếu doanh nghiệp không vận động ngay để kết nối vào năm 2026 sẽ bị lùi lại phía sau.

"Nếu nắm bắt được khoa học công nghệ, nắm bắt được chuyển đổi số, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên nhóm dẫn đầu trong kỷ nguyên mới. Doanh nhân trẻ cam kết làm chủ công nghệ, đầu tư tri thức để đưa khát vọng Việt Nam vươn tầm thế giới", ông Khoa khẳng định.

Tại sự kiện, FPT trình diễn giải pháp AI và Cloud toàn diện, tạo ra bước nhảy vọt về năng suất và tốc độ; chuyển đổi doanh nghiệp số dựa trên sáng tạo và đổi mới về công nghệ, sản phẩm. Với nền tảng công nghệ, đại diện FPT khẳng định doanh nghiệp không ngừng phát triển dịch vụ AI và Cloud, tạo nên hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và kết nối toàn cầu.