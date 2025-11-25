FPT phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ở Quảng Ninh

Tại hội nghị “Xúc tiến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, FPT chia sẻ tầm nhìn hợp tác giữa doanh nghiệp và địa phương trong hành trình kiến tạo tương lai số.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, nhấn mạnh Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau điều chỉnh địa giới hành chính. Tỉnh có diện tích nhỏ nhưng tốc độ tăng trưởng nhanh và nhiều cơ hội bứt phá dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số. Để duy trì lợi thế dẫn đầu cả nước về cải cách và chuyển đổi số, tỉnh cần mô hình tổng thể, thống nhất và đủ mạnh để triển khai xuyên suốt, bảo đảm tính liên thông giữa địa phương và trung ương.

Từ hơn một thập kỷ đồng hành cùng Quảng Ninh, FPT đề xuất đảm nhận vai trò “tổng công trình sư”, tham gia thiết kế kiến trúc số tổng thể, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, phát triển hạ tầng số, bảo mật và nguồn nhân lực phục vụ chiến lược dài hạn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, phát biểu tại sự kiện.

FPT mong muốn cùng tỉnh xây dựng chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 theo mô hình chính quyền số, kinh tế số và xã hội số toàn diện, dựa trên nguyên tắc một hệ thống thống nhất, nguồn dữ liệu duy nhất và dịch vụ liền mạch cho người dân và doanh nghiệp.

Song song với đó, FPT đề xuất hỗ trợ Quảng Ninh xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trọng yếu như dân cư, đất đai, doanh nghiệp, du lịch, y tế và giáo dục. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh hoàn thiện kho dữ liệu tập trung và sẵn sàng kết nối toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia đang được triển khai.

Trong lĩnh vực hạ tầng số, FPT mong muốn cùng tỉnh thiết lập nền tảng viễn thông, IoT và 5G hiện đại, tích hợp mô hình bảo mật “zero-trust” và vận hành trung tâm an ninh mạng ngay tại địa phương. Việc đào tạo đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin cũng được triển khai tại chỗ nhằm bảo đảm tính tự chủ và bền vững.

FPT trình diễn hệ sinh thái giải pháp công nghệ tại gian hàng triển lãm của sự kiện.

Nguồn nhân lực số được xem là trụ cột quan trọng trong đề xuất hợp tác. FPT cho biết tiếp tục triển khai chương trình đào tạo cán bộ, ươm mầm nhân tài trẻ, tạo môi trường thử nghiệm công nghệ, học bổng và sân chơi học thuật. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu thu hút doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài hệ sinh thái FPT đầu tư vào tỉnh, từng bước hình thành cộng đồng doanh nghiệp số quy mô lớn.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Khoa chia sẻ kế hoạch đầu tư trung tâm CNTT và đổi mới sáng tạo tại Tuần Châu, nơi sẽ đặt trung tâm nghiên cứu, đào tạo và kết nối doanh nghiệp công nghệ.

Đánh giá về tiềm năng địa phương, Tổng giám đốc FPT cho rằng Quảng Ninh liên tục dẫn đầu cả nước qua chỉ số PCI, PAR, SIPAS và DTI, đồng thời sở hữu lợi thế về hạ tầng, nền tảng kinh tế mạnh và vị trí địa chính trị đặc biệt. Trong 10 năm qua, FPT đồng hành, giúp tỉnh triển khai mô hình chính quyền điện tử ba cấp từ năm 2013. Năm 2025, FPT triển khai ba hệ thống nền tảng phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp và Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp. Sau ba tháng vận hành tại 54 xã, phường, 98,5% hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn, kể cả thủ tục liên thông phức tạp.

Đại diện Tập đoàn FPT nhận chứng nhận đăng ký đầu tư dự án xây dựng Khu công nghệ số tập trung và khu phụ trợ tại Quảng Ninh.

Tại sự kiện, FPT chính thức nhận chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu với quy mô 8,94 ha và tổng vốn hơn 138 tỷ đồng . Dự án hướng đến xây dựng hạ tầng đồng bộ để thu hút doanh nghiệp thuộc lĩnh vực AI, Big Data, IoT, an ninh mạng và R&D. FPT đầu tư hạ tầng kỹ thuật, văn phòng quản lý và công trình phụ trợ nhằm tạo không gian làm việc tiêu chuẩn cho doanh nghiệp số. Đây được kỳ vọng trở thành động lực mới đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm công nghệ của miền Bắc trong thời gian tới.

Bên lề hội nghị, FPT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp công nghệ hỗ trợ Quảng Ninh xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các giải pháp nổi bật gồm nền tảng số hóa - lưu trữ như iSoma, ArchiveNex và akaVerse; bản đồ số GeoBase phục vụ quản lý đô thị - tài nguyên; cùng dịch vụ FPT Camera, FPT Internet (Wi-Fi 7) và FPT Play cho hạ tầng kết nối tại khu vực du lịch. Ở nhóm giải pháp phục vụ kinh tế số, FPT mang đến Kyta Platform, Akabot, FPT AI Agents và BizNext giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình, tối ưu vận hành trên nền tảng AI Factory và hạ tầng FPT Cloud đạt chuẩn an toàn cấp độ 4.