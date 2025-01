Tổng bí thư: Việc tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ làm một lần

Ngày 21/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã tổ chức Phiên họp lần thứ hai.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Theo báo cáo tại Phiên họp, đến nay, sau hơn 2 tháng tổ chức triển khai nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Chỉ đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) và các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai việc tổng kết Nghị quyết 18 và đã đạt những kết quả rất tích cực.

Ban Chỉ đạo tham mưu ban hành 1 Nghị quyết (số 56-NQ/TW ngày 25/11/2024), 1 quy định của Ban Chấp hành Trung ương; 22 kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 39 văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan tổng kết Nghị quyết 18; chỉ đạo gợi ý, định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương; chỉ đạo triển khai quyết liệt, bài bản, khoa học, dân chủ, đồng bộ theo hướng Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng.

Trung ương, đã giảm 119 đầu mối cấp vụ của cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, dự kiến giảm 4 cơ quan Đảng Trung ương; 25 ban cán sự đảng, 16 đảng đoàn ở Trung ương; 5 cơ quan của Quốc hội, 13 đầu mối cấp vụ, đơn vị; 5 bộ, cơ quan ngang bộ; 3 cơ quan thuộc Chính phủ, 13/13 tổng cục và tổ chức tương đương (100%); 519 cục và tổ chức tương đương; 219 vụ và tổ chức tương đương; 3.303 chi cục và tương đương; 203 đơn vị sự nghiệp công lập; 227 đầu mối thuộc Tòa án nhân dân các cấp; 108 đầu mối thuộc ngành Kiểm sát nhân dân…

Địa phương dự kiến giảm 66 đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và 264 cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy; 63 cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh; 644 đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; 694 cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện; 340 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 1.438 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành hơn 70 văn bản xin ý kiến, báo cáo, góp ý, thẩm định liên quan; xây dựng tờ trình, báo cáo về những nội dung liên quan tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến tại 7 phiên họp; tham mưu 28 dự thảo kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đã xin ý kiến, tổng hợp, tiếp thu hơn 1.000 lượt ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị).

Đến nay, cơ bản đã tham mưu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết kèm theo dự thảo Tờ trình của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết 18, trình Hội nghị Trung ương tới đây.

Bên cạnh đó, kết quả tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18 vừa qua đã đề ra một số bài học kinh nghiệm: Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có quyết định, chủ trương, định hướng tổng kết rất đúng, rất trúng, đúng thời điểm trên cơ sở kế thừa những kết quả thực hiện Nghị quyết 18 từ năm 2018 và có đầy đủ căn cứ khoa học, chính trị, pháp lý và thực tiễn chín muồi; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, công khai, minh bạch thông tin, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thống nhất với quyết tâm chính trị cao nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở; đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Quá trình thực hiện khẩn trương, tích cực, nghiêm túc, thông suốt, nhịp nhàng, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện được triển khai theo phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng,” “Trung ương không chờ địa phương, tỉnh không chờ huyện, huyện không chờ cơ sở” với cách làm bài bản, khoa học, dân chủ.

Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Kết thúc Phiên họp, thay mặt Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao Ban Tổ chức Trung ương (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo), Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc nỗ lực, cố gắng vượt bậc để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, rất hiệu quả với cách làm mới, quyết liệt, đúng định hướng và kế thừa được những kết quả triển khai Nghị quyết 18 từ năm 2018.

Các cơ quan, ban đảng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương đã đi đầu nêu gương, khẩn trương triển khai rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp đầu mối bên trong, hoàn thành các nhiệm vụ vượt tiến độ yêu cầu và theo đúng định hướng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo.

Ban Tổ chức Trung ương đã cụ thể hóa các nhiệm vụ cần triển khai, xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị về bước đi, lộ trình thực hiện bài bản, bảo đảm cơ sở để bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay, thông suốt, không để gián đoạn công việc.

Chính phủ đã khẩn trương ban hành các chính sách bảo đảm quyền, lợi ích của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần giải tỏa tâm tư, tạo thuận lợi trong quá trình sắp xếp.

Quốc hội đã chủ động, khẩn trương rà soát, rút gọn quy trình, thủ tục cùng các cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị nội dung để kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, điều chỉnh các luật, văn bản quy phạm pháp luật nhằm đồng bộ, tạo thuận lợi trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định.

Các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện việc tổng kết; rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong; nghiên cứu, đề xuất phương án tinh gọn, kết thúc hoạt động, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan đồng bộ theo chỉ đạo của Trung ương.

Tổng Bí thư khẳng định kết quả đạt được thời gian qua là do có sự đồng lòng, quyết tâm cao của các thành viên Ban Chỉ đạo trong chỉ đạo các ban, bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm việc triển khai theo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Quá trình triển khai thực hiện rất quyết liệt với phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng,” theo tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”; quán triệt nguyên tắc tuân thủ quy định của Hiến pháp, chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; không ngại khó, không ngại thách thức, không cầu toàn. Các cơ quan, đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên; được cán bộ, đảng viên đồng thuận và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tổng Bí thư lưu ý Ban Chỉ đạo xác định việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy không chỉ làm một lần, kết quả đạt được vừa qua rất quan trọng nhưng mới chỉ bước đầu, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để bộ máy mới ổn định, vận hành hiệu quả, nâng cao hiệu lực hoạt động.

Tổng Bí thư yêu cầu, Ban Chỉ đạo thống nhất duy trì hoạt động và tiếp tục thực hiện tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2025.

Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các nội dung mới để bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, làm cơ sở tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội về tiếp tục hoàn thiện mô hình của hệ thống chính trị, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

