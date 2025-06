Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hai trường học chuyên biệt tại Hà Nội

Sáng 1/6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà thầy cô và học sinh Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Hà Nội) nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, thành phố Hà Nội, Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Phổ thông cơ sở Xã Đàn.

Phát biểu chào mừng và giới thiệu về nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu cho biết, Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Hà Nội), là các trường học chuyên biệt trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nơi đang triển khai các mô hình giáo dục hòa nhập đặc thù duy nhất tại Thủ đô.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành đến thăm hôm nay là một sự động viên to lớn, là nguồn cảm hứng quý báu để thầy và trò nhà trường tiếp tục cố gắng vì một môi trường học tập công bằng, nhân ái và phát triển toàn diện cho mọi trẻ em, không phân biệt khiếm khuyết hay hoàn cảnh.

Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn có trên 70% học sinh khiếm thính. Mặc dù là học sinh khuyết tật nhưng hàng ngày, các em đều được học tập, vui chơi trong sự tôn trọng, bình đẳng, được yêu thương để phát triển toàn diện, tự tin hòa nhập.

Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu được thành lập từ năm 1982 với sứ mệnh đặc biệt: giáo dục, chăm sóc và đồng hành cùng trẻ khiếm thị để các em có thể tự tin sống độc lập và hòa nhập xã hội.

Giáo viên nhà trường không chỉ giảng dạy văn hóa, mà còn kiên trì, sáng tạo xây dựng một mô hình giáo dục hòa nhập phù hợp, hiện đại và đầy tính nhân văn và bền vững; tổ chức dạy hòa nhập (dạy chữ nổi Braille, định hướng di chuyển, kỹ năng xã hội, dạy nghề).

Ngoài ra, các em được học hỗ trợ vào buổi chiều: Văn hóa, kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao, định hướng nghề nghiệp.

Mỗi giáo viên của các nhà trường không chỉ là người dạy chữ mà còn là người bạn, người truyền cảm hứng, là "đôi mắt," "đôi tai" dẫn lối cho các học sinh.

Trong nhiều năm qua, các thầy cô đã thầm lặng cống hiến, kiên trì dìu dắt từng bước đi nhỏ bé của các em, miệt mài làm sách giáo khoa chữ nổi cho các học sinh khiếm thị học tập, xây dựng hệ thống ngôn ngữ ký hiệu cho các học sinh khiếm thính.

Đó là cả một hành trình yêu thương, bền bỉ và đức hy sinh thầm lặng tạo môi trường giáo dục nhân văn giúp các em từng bước vượt lên chính mình, đạt được nhiều thành tích.

Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Hà Nội) nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2024), Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và nhiều bằng khen của các tổ chức trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi đến thăm, biểu dương và ghi nhận thành tích của thầy, cô giáo và học sinh hai nhà trường trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ dù con đường các cháu đi có nhiều gập ghềnh, chông gai, khó khăn hơn những người khác; đồng thời tin tưởng với sự dũng cảm, ý chí quyết tâm, lòng tự trọng, vượt lên chính bản thân mình, với tinh thần lạc quan, tràn đầy hy vọng các cháu sẽ từng bước cùng thầy cô, bạn bè, gia đình vượt qua mọi khó khăn và vươn tới thành công.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước, thầy cô, cha mẹ và toàn xã hội luôn đồng hành, dõi theo và tiếp sức cho các cháu bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm.

Tổng Bí thư kêu gọi các bộ, ngành, chính quyền các cấp và toàn xã hội cần hành động mạnh mẽ hơn nữa. Phải xem việc chăm lo cho trẻ em khuyết tật là trách nhiệm chính trị, là cam kết nhân đạo và cũng là thước đo cho sự văn minh, tiến bộ của đất nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, với chính quyền các địa phương để nhân rộng mô hình các trường có chức năng tương tự Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn hoặc các trường chuyên đặc biệt khác để có thể tạo "ngôi nhà" cho các cháu khuyết tật bẩm sinh như khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, ảnh hưởng chất độc màu da cam và các trường hợp khuyết tật khác... có cơ hội, điều kiện hội nhập trong cộng đồng, không bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư đề nghị cần xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ cho giáo dục đặc biệt, trong đó gắn kết giữa nhà trường với bệnh viện, trung tâm trị liệu, cơ sở năng khiếu, phục hồi chức năng và hướng nghiệp; tăng cường đào tạo giáo viên chuyên biệt, cán bộ trị liệu, tâm lý học đường; phát triển hệ thống học liệu, thiết bị dạy học phù hợp với từng dạng tật; hỗ trợ tài chính, học bổng, bảo hiểm và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật ở cả thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa; thiết lập các trung tâm hỗ trợ giáo dục đặc biệt, phát triển các mô hình trường học thân thiện, cơ sở vật chất tiếp cận với mọi dạng khuyết tật.

Đối với nhà trường, Tổng Bí thư căn dặn cần chủ động kết nối với bệnh viện, các tổ chức y tế, các cơ sở giáo dục nghệ thuật-thể thao-nghề nghiệp để xây dựng môi trường học tập đa chiều, giúp các cháu không chỉ học chữ mà còn học nghề, học làm người, học sống hạnh phúc.

Đối với các bậc cha mẹ, xin đừng mặc cảm vì con mình khuyết tật, hãy dành tình yêu thương lớn hơn cho các cháu, cùng cộng đồng thu hẹp tối đa khoảng cách được chăm sóc, học hành, chữa trị bệnh so với các trẻ bình thường khác.

Các cháu rất cần được yêu thương, được công nhận, được kỳ vọng và hơn hết là được đồng hành. Gia đình là hậu phương vững chắc để các cháu tự tin bước ra xã hội.

Tổng Bí thư kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và từng người dân hãy cùng chung tay xây dựng một hệ sinh thái bao trùm, nơi mọi trẻ em - dù khỏe mạnh hay mang khiếm khuyết - đều được sống trong sự sẻ chia, tôn trọng và cơ hội phát triển công bằng.

Tổng Bí thư xúc động bày tỏ, với các thầy cô giáo - những người đang ngày đêm lặng thầm gieo hạt yêu thương, công việc của các thầy cô không chỉ là nghề, mà là một sứ mệnh.

Các thầy cô đã thắp lên ngọn lửa của nghị lực, là điểm tựa để các cháu từng bước hòa nhập cộng đồng và đóng góp cho xã hội.

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng các đơn vị liên quan phải tổng kết mô hình giáo dục trẻ khuyết tật của Hà Nội và một số địa phương khác để xây dựng những trường phổ thông đặc biệt từ bậc Tiểu học đến Phổ thông Trung học dành cho các cháu học sinh khuyết tật.

Các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cần có kế hoạch tiếp nhận những người khuyết tật khi đến tuổi lao động vào làm những công việc phù hợp nhằm giúp người khuyết tật thật sự hòa nhập cộng đồng.

Học sinh Vũ Minh Tú, Lớp 9A1, Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu bày tỏ, mỗi bước tiến của mình đều gắn liền với sự quan tâm của xã hội, sự hy sinh tận tụy của các thầy cô giáo và đặc biệt là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước dành cho trẻ em nói chung và học sinh khuyết tật nói riêng.

Nhờ đó, chúng con được học tập trong môi trường an toàn, yêu thương và tràn đầy hy vọng. Dưới mái trường này, chúng con được yêu thương, được phát triển bản thân, được chạm đến những ước mơ mà người khiếm thị tưởng như khó vươn tới như học chơi nhạc cụ, học vẽ...

Chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt, sống có trách nhiệm, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những người công dân có ích cho xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng một số nhạc cụ cho thầy và trò Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Phổ thông Cơ sở Xã Đàn; tham quan ký túc xá học sinh khiếm thị; tham quan Ngôi nhà nghệ thuật và chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô, học sinh hai nhà trường.

