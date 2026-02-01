Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Và nhận lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia vào ngày 6/2/2026.