Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

Sáng 27/8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm , Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Tham dự sự kiện còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu.

Cuộc gặp mặt là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dấu mốc quan trọng đối với Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm đối với những đóng góp to lớn, xuyên suốt của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự kiện đồng thời là dịp để các thế hệ đại biểu Quốc hội cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, lan tỏa khát vọng đổi mới, chung tay xây dựng một Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại - vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng. Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ".

Tổng Bí thư cũng có nhiều chia sẻ xúc động về vai trò của các đại biểu, ông nói: "Trong hội trường hôm nay, với sự hiện diện của gần 2.000 đại biểu, có nhiều mái đầu bạc trắng, những đôi mắt ấm áp ánh tương lai, đó là các bác, các anh chị, các đồng chí nguyên đại biểu Quốc hội từ khóa II, khóa III tới nay, các đồng chí lão thành chính là 'kho báu' của ký ức nghị trường, là 'thư viện sống' của lập pháp Việt Nam. Mỗi câu chuyện các đồng chí chia sẻ hôm nay, mỗi dòng ghi chép các đồng chí để lại, mỗi góp ý thẳng thắn trong một dự thảo luật, tất cả đều quý giá, ý nghĩa".

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam" tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là đại biểu Quốc hội.

Sau buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu đã tham quan Triển lãm ảnh "Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển".

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của bộ máy chính phủ qua 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, hướng tới Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Phiên giải trình nhận được sự quan tâm của các đại biểu khi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ mang theo một hộp sữa "nghi giả" được bày bán trên thị trường.

Tổng Bí thư chỉ rõ, Văn hóa phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia và đặt Văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.