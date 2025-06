Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa'

Sáng 23/6, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự xúc động, bởi qua các ý kiến cho thấy, các chủ trương, chính sách của Đảng đều được các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội đồng tình, ủng hộ, nhất trí rất cao; cho rằng, phải làm sao để các chính sách được tổ chức triển khai tốt hơn, hoàn chỉnh hơn, hiệu quả hơn, phục vụ cho nhân dân tốt hơn.

Tổng Bí thư khẳng định, trải qua 95 năm hình thành và phát triển, MTTQ Việt Nam luôn kiên định tôn chỉ: đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc Việt Nam vì mục tiêu hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; với mục tiêu cao cả: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Tổng Bí thư nhấn mạnh, hiện nay, chúng ta đang tiếp tục sự nghiệp đổi mới của Đảng. "Có những đồng chí nói là đây là cuộc đổi mới lần thứ hai, nhưng tôi cho rằng, không nên chia giai đoạn thứ nhất hay thứ hai, mà đây là tiếp tục sự nghiệp đổi mới của Đảng và chúng ta còn tiếp tục nữa chứ không phải dừng lại", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, hiện nay, MTTQ đang có những thay đổi mang tính lịch sử, thể hiện trên 3 khía cạnh. Đầu tiên là việc cấp có thẩm quyền đã thông qua Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng với nhiều nội dung mang tính cải cách, đột phá, và sẽ thực hiện đồng bộ với việc sắp xếp các đơn vị hành chính, hoạt động từ 1/7.

Thứ hai, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, trong đó có những nội dung quan trọng sửa đổi, bổ sung quy định về MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ ba, Bộ Chính trị đã có quyết định thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương và quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam. Đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng và được cấp có thẩm quyền thông qua đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam. Mới nhất, Bộ Chính trị cũng đã có quyết định về chức năng, cơ cấu, tổ chức mới của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

"Điều này đánh dấu một chặng đường phát triển mới của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa đảng, Nhà nước và Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc", Tổng Bí thư nêu.

Tổng Bí thư ghi nhận một số kết quả của Đảng bộ MTTQ trong thực hiện nhiệm vụ tinh gọn bộ máy. Cụ thể, bước đầu đã sắp xếp, hợp nhất từ 284 đầu mối cấp vụ, cục, cấp phòng xuống còn 159 đầu mối (giảm 125 đầu mối, 55,98%); biên chế giảm từ 2.720 còn 2.185 người (giảm 535 biên chế, 19,67%).

Trong phát biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh một số thành tựu đạt được của đất nước sau gần 40 năm đổi mới. Dẫn nhiều số liệu cụ thể về quy mô nền kinh tế, mức thu nhập bình quân đầu người, Tổng Bí thư cho biết, chúng ta đang đứng trước những vận hội mới, đồng thời cũng đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức.

Nêu mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 - 2045, Tổng Bí thư nhấn mạnh "chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa". Theo Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trương đẩy mạnh quyết liệt thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phải thực sự đi đầu, là trung tâm quy tụ, dẫn dắt phong trào và lòng dân trong cuộc cách mạng tổ chức này.

Phân tích một số chỉ tiêu cụ thể trong mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 - 2045, theo Tổng Bí thư, nếu chậm thì Việt Nam không thể đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải "bắt đầu ngay từ bây giờ, chứ không phải sau năm 2025". Trong năm 2025, ít nhất phải tăng trưởng đạt 8%, nếu không đạt được thì nhiều chỉ tiêu của Đại hội XIII sẽ không thể hoàn thành, cũng không thể đặt nền tảng cho sự phát triển ở mức hai con số. "Nếu chúng ta không đạt được mục tiêu phát triển hai con số trong nhiều năm, mục tiêu trở thành nước phát triển sẽ không đạt được. Nếu không nỗ lực cố gắng, chúng ta có thể nhìn thấy trước được thất bại", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, muốn đạt được mục tiêu nói trên, phải có sự đồng thuận, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân. Mọi người phải có trách nhiệm với mục tiêu này. Cần phải có chính sách để huy động được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân. Tổng Bí thư cũng nói về việc nâng cao năng suất lao động, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị MTTQ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của người dân, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi "4 nghị quyết trụ cột" của Bộ Chính trị. Động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, toàn dân thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chuyển trạng thái từ quản lý sang kiến tạo phát triển.

Tổng Bí thư yêu cầu, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 304 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hướng dẫn cấp tỉnh, cấp xã triển khai thực hiện đồng bộ và thống nhất, để bộ máy đi vào hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1/7, không để có khoảng trống, gián đoạn công việc. Phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, quán triệt sâu sắc và thực hành quan điểm "dân là gốc", mọi hoạt động đều phải đặt lợi ích của đất nước, nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu.

