Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế sau Đại hội XIV

Chiều 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV. Cùng dự có nhiều lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại họp báo chiều 23/1. Ảnh: Thuận Thắng.

Gần 16h chiều 23/1, ngay sau phiên bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm bước vào phòng họp báo tại Trung tâm hội nghị Quốc gia trong tiếng vỗ tay.

Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, trách nhiệm, Đại hội Đảng XIV đã hoàn tất cả nội dung, chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.