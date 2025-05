Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Nga

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, chiều tối 8/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo 2, thủ đô Moskva, Liên bang Nga, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8-11/5, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Phó thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko và một số quan chức Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko và Phu nhân; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân; đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay Vnukovo 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân xuống máy bay, bắt tay các quan chức phía Liên bang Nga và phía Việt Nam ra đón. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân tặng hoa Tổng Bí thư và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Phó thủ tướng Chernyshenko tháp tùng Tổng Bí thư đi dọc thảm đỏ tới vị trí danh dự. Đội trưởng Đội danh dự chào mừng và báo cáo Tổng Bí thư Tô Lâm. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga. Đội quân danh dự diễu binh trong tiếng nhạc hùng tráng.

Ngay sau lễ đón chính thức tại sân bay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã rời đi Phủ Thủ tướng và tiến hành hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin; dự chiêu đãi trọng thể lãnh đạo các nước tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự trân trọng, tôn vinh của Việt Nam đối với những đóng góp, hy sinh vô cùng to lớn của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay trong chiến thắng vĩ đại chống chủ nghĩa phátxít, bảo vệ vững chắc hòa bình trên thế giới.

Nhân dịp này, Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, xác định những định hướng đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sẽ có những cuộc tiếp xúc quan trọng với lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga, qua đó tạo ra những xung lực mới trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả những lĩnh vực hợp tác truyền thống và cả những lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng, tạo thêm những động lực quan trọng để hiện thực hóa những mục tiêu phát triển mang tính định hướng trong quan hệ song phương Việt Nam - Liên bang Nga, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

