Tổng Bí thư: Phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình người dân lên 80 tuổi

Chiều 15/4, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tổng Bí thư bày tỏ xúc động khi được gặp mặt các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các cựu chiến binh, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng...

Thế hệ hôm nay và mai sau phải tiếp tục tri ân, tạc ghi công lao trời biển của Đảng, của Bác, của hàng triệu chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân đã hiến dâng những gì quý giá nhất trong cuộc sống, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho một Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất, giàu mạnh...

Khái quát những thành tựu của đất nước, Tổng Bí thư thông báo tin vui, từ năm học 2025-2026, Nhà nước sẽ miễn học phí cho trẻ em từ mẫu giáo đến THPT. Nhiều chính sách xã hội sẽ tiếp tục được triển khai áp dụng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày của nhân dân, đặc biệt là với người lao động, người già, người yếu thế trong xã hội, người có công với đất nước.

Cho biết nhiều người dân được hỗ trợ BHYT, Tổng Bí thư nêu mục tiêu "phấn đấu để mỗi năm mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần"; phấn đấu nâng mức tuổi thọ trung bình của người dân từ mức 74,5 tuổi lên 80 tuổi là những năm 2045-2050.

Trung ương xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện từ nay đến năm 2030. Đó là giữ vững, duy trì môi trường hòa bình, an ninh trật tự để phát triển đất nước; phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là người lao động, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao hơn về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tất cả vì nhân dân.

"Hội nghị Trung ương 11 vừa qua được coi là hội nghị lịch sử trong chặng đường cách mạng nước ta. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất rất cao các nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với tầm nhìn xa, trông rộng ít nhất cho 100 năm, đảm bảo cho sự hình thành và mở rộng không gian phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa mới phù hợp cho phát triển và hội nhập của đất nước", Tổng Bí thư nói.

Trong đó, mô hình chính quyền địa phương mới có 2 cấp, đó là cấp tỉnh (tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương) và cấp xã (xã, phường và đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố).

Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập còn 34 tỉnh, thành phố gồm 28 tỉnh và 6 thành trực thuộc Trung ương. Đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo giảm khoảng từ 60-70% so với hiện nay và không tổ chức cấp huyện.

Theo Tổng Bí thư, với mô hình tổ chức hành chính mới thì cấp tỉnh vừa là cấp thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương vừa là cấp ban hành các chính sách trên địa bàn tỉnh, thành phố. Ngoài ra, cấp tỉnh còn trực tiếp chỉ đạo, quản lý các hoạt động của cấp xã trên phạm vi địa bàn.

Với cấp xã chủ yếu thực hiện chính sách từ cấp Trung ương, cấp tỉnh ban hành. Cấp xã cũng được tăng cường phân cấp, phân quyền và có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quyết định những việc tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tổng Bí thư cho biết, mọi thủ tục hành chính, mọi vấn đề liên quan đến người dân phải ở cấp xã giải quyết. Người dân không phải lên tỉnh, lên trung ương để giải quyết công việc.

"Nếu tất cả các vấn đề của người dân không được giải quyết ở cấp xã thì không còn cấp hành chính nào có thể giải quyết. Mọi thủ tục hành chính ở cấp xã. Vừa qua đã cải cách rất nhiều việc và nhân dân đồng tình, ủng hộ", Tổng Bí thư chia sẻ.

Tổng Bí thư dẫn chứng trong giáo dục, chủ tịch xã phải quản lý, biết ngay xã có bao nhiêu cháu đến tuổi phải đi học. Theo quy định của Nhà nước các cháu đến tuổi là phải được đi học, thậm chí Nhà nước phải miễn phí tiền học.

"Cấp xã phải lo đủ trường, lo đủ thầy cô, không còn phải chờ, phải xin Bộ GD-ĐT cấp cho chỉ tiêu biên chế của giáo viên để thi tuyển", Tổng Bí thư cho hay.

Về y tế, Tổng Bí thư nêu quan điểm "mỗi người dân được ít nhất khám sức khỏe một lần" và chính quyền xã phải biết được tình hình sức khỏe của nhân dân. Cấp xã phải biết được xã mình có bao nhiêu người bị bệnh về huyết áp, tim mạch, gan, mắt... Từ đó, có phương án đào tạo bác sĩ, kế hoạch mua thuốc, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

"Mọi việc ở trong dân mà xã chưa làm được thì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Xã phải gần dân, sát dân, nắm được những yêu cầu của dân", Tổng Bí thư yêu cầu. Nếu không giải quyết được thì xã phải báo cáo, quyết định chứ không thể để dân tự đi lên tỉnh.

Về chuẩn bị Đại hội XIV, Tổng Bí thư cho biết, cơ bản dự thảo nội dung các văn kiện đã hoàn thành. Các văn kiện này sẽ được gửi tới các tổ chức Đảng để lấy ý kiến và sau đó xin ý kiến rộng rãi nhân dân.

"Làm sao cho văn kiện của Đảng thực sự đi vào lòng dân, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Để văn kiện là kim chỉ nam đưa đất nước ngày càng ổn định, phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao chủ trương đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quyết định bổ sung nội hàm phòng, chống lãng phí, tạo ra bộ ba cần phải loại bỏ đó là "tham nhũng, lãng phí và tiêu cực". Quyết định này tạo ra sự răn đe, cảnh tỉnh rất lớn.

Tổng Bí thư cảnh báo lãng phí đang là vấn đề rất đáng báo động, trên khía cạnh nào đó còn gây tổn hại cao hơn tham nhũng, tiêu cực.

Trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, sắp xếp, tổ chức lại hệ thống hành chính, tổ chức cán bộ, di dời trụ sở cơ quan, không tổ chức cấp huyện, tổ chức lại cấp xã sẽ không loại trừ tình trạng "đục nước, béo cò", "tranh tối, tranh sáng"...

