Tổng Bí thư: Mở ra chương mới trong quan hệ hai nước Việt Nam-Thái Lan

Chiều 16/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan, Lãnh đạo Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) Paetongtarn Shinawatra đang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang rất tốt đẹp, chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư cảm ơn Thái Lan đã luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam từ khi bắt đầu hội nhập khu vực, quốc tế, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan làm ăn, sinh sống và học tập tại Thái Lan.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Thái Lan; khẳng định luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị gần gũi và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, cũng như giữa lãnh đạo hai nước.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã thông báo với Tổng Bí thư Tô Lâm về kết quả cuộc họp Nội các chung lần thứ 4 giữa hai nước và các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đặc biệt là việc hai bên đã ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Thái Lan lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Thái Lan phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để triển khai các định hướng hợp tác lớn, quan trọng mà hai bên đã thống nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thái Lan - nước láng giềng gần gũi, có quan hệ lâu đời, đồng thời là đối tác thương mại và đầu tư quan trọng hàng đầu của Việt Nam; nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp Quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện là sự kiện lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn mới.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một số trọng tâm cho hợp tác Việt Nam-Thái Lan thời gian tới: Đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua thúc đẩy hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân, thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế họp Nội các chung và các cơ chế hợp tác song phương hiện có giữa hai nước cũng như nghiên cứu nâng các cơ chế hợp tác lên cấp cao hơn và thiết lập các cơ chế hợp tác mới.

Tăng cường kết nối hai nền kinh tế, coi đây là trụ cột quan trọng hợp tác song phương; đẩy mạnh triển khai Chiến lược “Ba kết nối,” mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo cũng như khuyến khích các nhà đầu tư làm ăn kinh doanh tại mỗi nước.

Củng cố hợp tác quốc phòng-an ninh, phòng chống tội phạm, thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác, cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nhau để chống lại nước khác, vì ổn định, phát triển của mỗi nước và góp phần duy trì hòa bình, ổn định chung của cả khu vực và thế giới.

Trên cơ sở hai nước chia sẻ nhiều quan điểm, lợi ích tương đồng trong một số vấn đề khu vực, quốc tế, Tổng Bí thư đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương khu vực và trong các khuôn khổ hợp tác Mekong, đặc biệt là hợp tác Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) và Tổ chức Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyarwady-Chao Phrayra-Mekong (ACMECS) nhằm xây dựng ASEAN đoàn kết, thống nhất và đóng vai trò trung tâm trong khu vực.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trân trọng cảm ơn và bày tỏ nhất trí cao với các đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm về định hướng lớn cho quan hệ hai nước thời gian tới; khẳng định Thái Lan tích cực phối hợp với Việt Nam nhằm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, phòng chống tội phạm, phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực, quốc tế...

Nhân dịp này, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm Thái Lan. Tổng Bí thư cảm ơn và sẽ thu xếp vào thời gian phù hợp.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.