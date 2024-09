Tổng Bí thư Lào dự lễ phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão

Chiều 12/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Vận động cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Dự Lễ phát động có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Phu nhân Naly Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cùng dự buổi lễ.

Tại Lễ phát động, thay mặt lãnh đạo, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân bị mất, bị thương, bị thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng bởi thiên tai vừa qua tại các tỉnh phía Bắc; đồng thời gửi lời tri ân, chia sẻ, động viên đến các lực lượng, nhất là cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang thực hiện công tác tại các nơi bão lũ.

Ông Nguyễn Phước Lộc cảm ơn sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân Naly Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thể hiện tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, sự chia sẻ sâu sắc và to lớn về vật chất lẫn tinh thần của hai nước trong những lúc khó khăn; đồng thời mang ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm động viên tinh thần các lực lượng cùng với nhân dân khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ ở miền Bắc; động viên tinh thần sẵn sàng sẻ chia “vì cả nước” của Đảng bộ, chính quyền và người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận, tri ân những tấm lòng nhân ái và những nghĩa cử cao đẹp trong thời gian vừa qua đã đóng góp tiếp sức cho đồng bào ta vượt qua cơn hoạn nạn, là nguồn lực quý báu giúp đồng bào các tỉnh miền Bắc sớm khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống trong những ngày sắp tới; nhấn mạnh, với truyền thống tinh thần của Thành phố Hồ Chí Minh luôn “cùng cả nước, vì cả nước”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể nhân dân, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố cùng chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, hướng về đồng bào miền Bắc với tinh thần hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất.

Sau lễ phát động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phu nhân Naly Sisoulith, thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tiến hành ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Tại Lễ phát động đã có 91 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 58 tỷ đồng , trong đó hàng hóa có trị giá 6,29 tỷ đồng . Trong đó, các đơn vị như Tổng công ty cấp nước Sài Gòn ủng hộ 3 tỷ đồng , cùng với đó cung cấp 25.000 túi cấp nước khẩn cấp để hỗ trợ cung cấp nước sạch cho các khu vực đang bị chia cắt, không tiếp cận được nước sạch; cung cấp các viên xử lý nước khẩn cấp giúp khử trùng các nguồn nước ô nhiễm, cử đoàn hỗ trợ các đơn vị cấp nước phục hồi sau bão lũ.

Cùng ngày, các Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ… cũng đã phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 3.

Trước đó, ngày 10/9, tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký ủng hộ 120 tỷ đồng chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào các tỉnh phía Bắc đã phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua.

