Tổng Bí thư lắng nghe đề xuất của trí thức kiều bào tại Singapore

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ 11-13/3, chiều 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt một số trí thức kiều bào tại Singapore để trao đổi và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất chính sách phát triển.

Tại buổi gặp mặt, với chuyên môn sâu rộng, được trải nghiệm trong môi trường làm việc tại một đất nước là trung tâm khoa học, công nghệ, kinh tế hàng đầu khu vực, thế giới và là hình mẫu mà Việt Nam có thể học hỏi, các trí thức kiều bào đã đưa ra nhiều đề xuất thiết thực, hiệu quả để Việt Nam tận dụng tối đa tiềm năng công nghệ trong các lĩnh vực trọng tâm, đóng vai trò cốt lõi cho sự phát triển bứt phá của đất nước như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, đầu tư…

Các trí thức kiều bào cũng kiến nghị một số những chính sách đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong công tác quản trị quốc gia của Nhà nước và việc thiết kế, thi công, sản xuất sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết của các kiều bào chuyên gia, trí thức, cho rằng những đề xuất này góp phần giúp Việt Nam tiếp cận với những thành tựu khoa học tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ một trong những hoạt động chính trong chuyến thăm lần này, bên cạnh việc tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với Singapore là gặp gỡ trí thức, đại diện những chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học giả uy tín, những người con ưu tú của đất nước và cộng đồng người Việt tại Singapore, để cùng nhau trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho đường hướng phát triển tương lai của Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn những đóng góp tâm huyết, có trách nhiệm của trí thức kiều bào cho sự phát triển của đất nước trong thời gian qua, Tổng Bí thư cho biết trong thời điểm đất nước chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân cần chung tay đưa Việt Nam đạt tới các mục tiêu phát triển vào năm 2045, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và lực lượng trí thức. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Nghị quyết khẳng định rõ tầm quan trọng của việc đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia.

Nhất trí với những ý kiến đề xuất thiết thực, hiệu quả mà các trí thức kiều bào vừa chia sẻ, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục nghiên cứu về trọng tâm lớn phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn và rào cản nhằm chuyển trạng thái từ thể chế để quản lý sang thể chế để cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu khoa học...

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thực hiện mục tiêu Việt Nam làm chủ công nghệ số và quá trình chuyển đổi số thông qua các biện pháp cụ thể, các cơ quan nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia; đồng thời, tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tự thiết kế, sáng tạo, thi công, sản xuất các sản phẩm công nghệ số có giá trị gia tăng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các trí thức kiều bào tích cực hợp tác, thông tin về trong nước, góp phần xây dựng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam, giúp Việt Nam tiếp cận với những công nghệ tiên tiến, những mô hình phát triển hiệu quả từ Singapore và các quốc gia phát triển khác.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét cụ thể hóa các ý kiến đóng góp trên để thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

